¡Chiara Ferragni tampoco se resiste a los 'Special Prices' de Zara!

Solo hace falta echar un vistazo a los últimos estilismos de Chiara Ferragni para darse cuenta de que las faldas de flores se han convertido en su segunda piel. Y no las de cualquier firma, sino que la empresaria siente devoción por una marca española en concreto, ¿adivinas de cuál se trata? Sí, Zara. De hecho, a juzgar por su vestidor, podemos asegurar que la italiana cuenta con una amplia colección de skorts (skirt + short, o, lo que es lo mismo, falda-pantalón) de la firma gallega, lo que significa que puedes copiarle el look de una forma sencilla y asequible. Una vez más, ha recurrido a su famoso espejo para mostrarnos su apuesta diaria, que ahora ha sido una minifalda rosa fucsia con estampado de flores de la marca más popular de Inditex la que ha acaparado toda nuestra atención. ¿Lo mejor? Que está rebajada.

No han dado comienzo las rebajas estivales y Zara ya tiene multitud de prendas con descuento, entre las que se encuentra la falda que ha conquistado el armario de la italiana (de 22,95 euros a 12,99 euros). Versátil, original y veraniega podría ser la carta de presentación de esta prenda, algo que la propia Chiara ha demostrado al combinarla con una camiseta negra con letras en neón de D.A.R.E, un bolso azul cielo de Hermés y unas sandalias flip flop de París Texas. Pero, aunque la italiana consiga dejar a sus seguidores suspirando por todas y cada una de sus propuestas cada vez que sale a la calle, lo cierto es que la firma gallega propone conjuntarla de otra manera: con la tendencia más femenina y romántica del año, el total look de flores, compuesto por crop top y falda. Además, este dúo suma dos de las tendencias más exitosas del momento, las mangas abullonadas y los volantes. Asimismo, al ser rosa fucsia, tu bronceado se potenciará ya que los colores vibrantes siempre logran el contraste perfecto con tu tono de piel, palabra del verde lima.

Maquillaje de verano

Ahora que las mascarillas son parte de nuestras apuestas, los looks no son los únicos que se llevan la mayor parte del protagonismo, sino que los make up centrados en los ojos también ocupan un papel importante. Y Chiara Ferragni, como icono estilístico que es, ha querido añadir a este estilismo de colores variopintos un detalle que ha sorprendido a todos sus seguidores. Se trata de un maquillaje, obra de la artista Greta Agazzi, que consiste en un sencillo delineado azul turquesa cargado de glitter. Así, la empresaria ha sacado todo el partido a sus ojos azules, potenciándolos -más si cabe- y mostrando su faceta más felina. ¿Te atreves a darle un toque azulado a tu mirada?