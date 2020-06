Historia de un flechazo: los 'cropped tops' que Chiara Ferragni combina con todos los pantalones del armario

Considerada a nivel mundial como una de las mujeres con más estilo dentro del panorama internacional de la moda, Chiara Ferragni conoce a la perfección qué ropa y accesorios escoger para dejar a sus seguidores suspirando por todas y cada una de sus propuestas cada vez que sale a la calle. Looks en los que suele primar la comodidad y un estilo muy cañero siempre al día de las últimas tendencias. De esta manera, además de vaticinar algunas de las prendas que se convertirán en objeto de deseo del street style, como ya hizo hace días con el vestido de flores de Zara que agotó en pocos minutos, y romper muchas de las reglas no escritas de la moda, la influencer sabe cómo estar en el punto de mira constante con sus estilismos. Y es por ello, por lo que ha encontrado la pieza perfecta para conseguirlo: un crop top de canalé y tirantes finos, una tendencia que arrasó en los 90 y, hoy, vuelve a conquistar los armarios años después.

La italiana, que ya parece haber retomado su vida social, ha querido conservar la estética comfy en sus estilismos, algo a lo que nos ha tenido acostumbrados durante los últimos tres meses. Con esto nos referimos a sus dos nuevas prendas estrella, -y no, no hablamos de su amplia colección de faldas florales de Zara-: un par de cropped tops cuya única diferencia reside en el estampado. Con el primero, un diseño de la firma Brandy Melville (18 euros) con escote en 'V', color blanco, estampado floral rosa y adornos con volantes, ha sacado su versión más lady, combinándolo con un pantalón jogger rosa y un cárdigan abotonado con más abullonadas, y su faceta más básica, conjuntándolo con unas bermudas denim y unos botines con cremalleras. Algo parecido ha hecho con el segundo, un modelo de Are You Am I (65 euros), muy similar al anterior pero todo en blanco, que también ha combinado con un vaquero y un conjunto sporty.

Después de leer, esto solo hay una cosa que tenemos clara: Chiara ha encontrado en ambos diseños las dos opciones predilectas para estilismos que encajan en el día a día de espíritu informal. Pero claro, teniendo en cuenta que la versatilidad, la flexibilidad y la frescura son los sellos de identidad de ambos modelos, era de esperar que se convirtiesen en el mejor aliado de la italiana para plantar cara a los meses más calurosos del año, y más con el pequeño Leo en casa.

Y es que, después de analizar los looks de Chiara desde tiempos inmemoriales, podemos decir a ciencia cierta que somos todas unas expertas en saber cuáles son los tops más repetidos en los looks informales de la empresaria, y cierto es que siempre suele decantarse por diseños con escote en 'V', ya que le potencian el pecho. Desde su versión más minúscula (y arriesgada), el under-boob, hasta los diseños do it yourself (DIY), ¡no hay ninguno que se resista al vestidor de la empresaria!