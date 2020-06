Zara actualiza los vestidos de flores con un detalle que afina la cintura y estiliza cualquier silueta

Mentiríamos si no dijésemos que a todas nos gusta vernos bien, sacar el máximo partido a nuestras curvas y ponernos ropa que nos estilice. Por ello, aunque las tendencias estén en constante evolución e innovación es importante saber cuáles son las que más nos favorecen. Por ejemplo, el estampado floral lleva coronándose como un básico imprescindible de la temporada primaveral (y cada vez más, estival) desde tiempos inmemoriales, pero tras muchos años caminando de su mano, somos conscientes de que no sienta igual de bien a todos los cuerpos. Eso no ha impedido que se haya convertido en uno de los más populares, pero hay que tener una cosa clara: muchas veces hacen que la figura parezca más ancha, por lo que es importante saber equilibrar las proporciones, apostar por el liberty (un print que se caracteriza por presentar ramilletes micro, o muy juntos o muy separados) u optar por estampados con el fondo negro, que siempre afinan más. Sin embargo, no han sido ninguno de estos tres requisitos los que han conseguido que las flores se posicionen como las más favorecedoras de la temporada.

Todo ha sido gracias al detalle de goma elástica en el bajo (muy parecido al 'efecto nido de abeja') que ha bañado las minifaldas y vestidos veraniegos de Zara. Un acabado que, además de recordarnos a nuestra infancia y de aportar un aire dulce y naif a cualquier estilismo que se precie, suele ir acompañado de un volante en el bajo. ¿El resultado? Amoldarse a la perfección a cualquier silueta sin ceñir demasiado gracias al elástico, disimular las curvas por su efecto fruncido y reducir visualmente la cintura, ya que los volúmenes de la parte inferior hace que se lleven el protagonismo de la prenda afinando esta parte. Y si a esto añadimos que las posibilidades para combinarlos son tantas como te imagines, es imposible que esta favorecedora tendencia no se convierta en tu nuevo objeto de deseo. En rojo, amarillo, blanco, verde, multicolor... no hay color veraniego que se le resista a la firma gallega.

Pero si todavía tienes dudas del efecto reductor que crean estas gomas, solo tienes que echar un vistazo a las apuestas de las expertas para comprobarlo. Si no quieres complicarte mucho en elegir estilismo o no tienes demasiado tiempo, lo mejor es que te decantes por un vestido. De esta manera, solo necesitarás pensar con qué accesorios y complementos combinarlo. Lo mejor para centrar toda la atención en el 'efecto arrugado' es apostar por unas sandalias de tacón, planas o de cuña, pero, importante, siempre lisas y en colores sólidos. Si por el contrario eres una defensora acérrima de las minifaldas, lo mejor es elegir una camisa, blusa o crop top vaporoso y fluido pero que no haga falta meterlo por debajo de la falda para que, de esta forma, no genere bultos. Y si lo tuyo son los total looks, siempre puedes apostar todo al jardín floral.