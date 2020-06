En el verano de 2020 (y más allá) la diadema se llevará ancha y elástica

Primero se comenzaron a ver de manera puntual en el Street Style de las grandes semanas de la moda, donde las invitadas a los exclusivos desfiles culminaron sus estilismos con llamativas diademas joya. Opciones que muy pronto se colaron en los looks de invitadas de boda y que, para alargar su éxito se versionaron en multitud de modelos de todos los colores, tejidos y formas. Poco a poco, estas diademas rígidas han dado paso a los complementos clave del verano, como el popular bucket hat, los sombreros de rafia o el pañuelo multifunción que se lleva a modo de turbante. Junto a estos accesorios, destaca una microtendencia, que toma el relevo de las diademas joya. Propuestas de tela, elásticas, muy anchas y de aire informal que ya conquistan a modelos, estilistas y prescriptoras.

El modelo que más se repite en el universo digital es elástico, ancho y casi siempre en color negro. Es decir, una propuesta con vocación de básico que ha convencido a chicas con estilos muy diferenciados. La modelo Devon Windsor, por ejemplo, apuesta por una alternativa con textura rugosa y propone combinarlo a juego con el bañador de su firma homónima de trajes de baño. La manera más cómoda de combatir el calor retirando el pelo del rostro pero sin tener que sucumbir a la coleta y otros recogidos rápidos. El aspecto informal de estas creaciones de espíritu noventero no las limita a looks desenfadados. De hecho, en el Street Style de la pasada semana de la moda de París pudimos ver a la diseñadora de zapatos Amina Muaddi con una diadema ancha y elástica como complemento final de un sofisticado look negro total. Una fórmula de estilo por la que también apostó Kim Kardashian hace un tiempo, cuando lució un elegante traje de Tom Ford con una diadema de tela negra que contrastaba al máximo con la melena rubio platino que llevaba en aquel tiempo.

Bella Hadid o Hailey Baldwin también han dado el visto bueno a esta potencial tendencia. La primera con la versión ancha y negra y la segunda con una alternativa deportiva de exterior rizado. Un accesorio capilar en clave comfy y relajada que se dibujó como un imprescindible durante las semanas de cuarentena, donde la comodidad se antepuso en el armario tanto en la ropa de estar por casa como en los estilismos de calle de las primeras salidas. Ahora, si echamos un vistazo a las colecciones de verano de las firmas, parece que esa estética de inspiración deportiva deja paso a diseños de tendencia, pero no desaparece del todo. Prueba de ello son los pantalones fluidos y maxivestidos que ocupan un lugar destacado entre las nuevas propuestas. Junto a ellos, estas diademas anchas y elásticas funcionan como el perfecto toque final con el que, además, lograr un look actual. Si buscas una opción más colorida, firmas como Missoni proponen llamativas diademas de tela con el estampado en zigzag icónico de la casa. En marcas asequibles como Zara, junto con las ubicuas diademas joya, empiezan a verse alternativas de tela.