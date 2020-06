Camisa masculina y mallas de ciclista, el nuevo look que obsesiona a Irina Shayk

El estilo rompedor, transgresor y urbano de Irina Shayk está de vuelta. Siempre fiel a las tendencias pero con un marcado carácter que define su personalidad, la modelo ha aprovechado sus primeras salidas para mostrarnos algunas de las prendas que llevaremos sin parar durante los meses de verano. Pero si algo hemos aprendido con el paso del tiempo es que hay corrientes estilísticas que están destinadas a encontrarse. Pasó con las sandalias de tiras por encima del pantalón o las mallas de ciclista y los cropped tops, la antitendencia que comenzó a popularizarse gracias al clan Kardashian y terminó volviéndose un fenómeno del street style, siendo la maniquí una de sus seguidoras más fieles. Sin embargo, la rusa ha preferido sustituir el top por una prenda con un marcado aire vintage que, seguramente, tú también hayas llevado durante la adolescencia: la clásica camisa oversized y, casi siempre, de cuadros.

Pero no, no hablamos de la típica camisa entallada que llevabas metida por debajo de un vaquero, sino de las preferidas de Irina: de corte oversized y de estética masculina. Es más, no vale comprar una camisa femenina de un par de tallas más grandes, según las propuestas de la modelo, la clave reside en "asaltar" el armario masculino de tu padre, hermano, amigo o novio y coger una que se adapte a tu estilo. Claro que, después de analizar los looks de la maniquí desde tiempos inmemoriales, saber que es toda una experta en expresar su situación emocional a través de sus looks y tras ser testigos de una posible reconciliación con el padre de su hija, Bradley Cooper, no nos extrañaría en absoluto que las camisas que luce últimamente perteneciesen al armario del actor.

Con una malla de ciclista por debajo, todo parece indicar que Irina ha encontrado en este dúo todoterreno su combo favorito de la primavera y el verano. Y es que, desde hace varias semanas y a excepción del mini vestido rojo pasión que llevó hace unos días, este tándem se ha convertido en su uniforme básico diario. Ya lo pudimos ver durante uno de sus primeros paseos tras la cuarentena junto a su hija Lea de Seine, donde combinó una camisa denim efecto boyfriend de Fenty con unas mallas de ciclista de Intimissimi, una gorra y unas botas de Bottega Veneta. Algo parecido sucedió hace unos días cuando los fotógrafos captaron a la modelo saliendo de casa de Bradley Cooper. Una ocasión para la que eligió un look clásico, compuesto por una camisa XL de Burberry (perteneciente a la sección de hombre), los mismos pantalones y unos zapatos con suela track, también de la firma británica.

Pero como Irina, después de haber vivido un tiempo en España, debe ser conocedora del refrán "no hay dos sin tres", no nos ha querido dejar con la miel en los labios y esta mañana, aprovechando otro de sus paseos por la Gran Manzana junto a su hija, lo ha vuelto a hacer. Y, aunque esta vez ha sustituido las mallas de ciclista por los shorts vaqueros y la camisa de cuadros clásica por una en tonos multicolor: naranjas, verdes, rosas y azules, la modelo sigue marcando la diferencia sin renunciar a la estética comfy durante las 24 horas del día.