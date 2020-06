Tras 80 días sin llevar tacones, Paula Echevarría elige las sandalias acolchadas para su plan de amigas

Aunque fue hace días cuando se dio luz verde para salir de nuevo a la calle, reabrir los parques e, incluso, tomar algo en una terraza, a la mayoría todavía nos quedan muchos planes por volver a hacer. Por ejemplo, ir a cenar con tus amigas. Esa ha sido la cita para la que Paula Echaverría, tras 80 días prácticamente descalza o en chanclas (aunque frente a su espejo nos haya ido revelando sus looks de primavera/verano), ha vuelto a subirse a los tacones... y no unos cualquiera, sino los zapatos favoritos de las influencers de todo el mundo: las sandalias acolchadas. Si quedaba alguna duda de que son el calzado de la temporada, la actriz las acaba de despejar.

Hace unas horas y para celebrar su vuelta a la vida social, la asturiana apostó por un look en el que, a diferencia de otros días, no fue su vestido, en este caso de batiste de la firma Capriche, color blanco, estética ibicenca, volantes en las mangas, ceñido a la cintura para definirla y espalda cruzada el principal protagonista, sino que lo que realmente llamó la atención fue el calzado elegido. Junto al mensaje "hoy llevo zapatos... ¡y bolso!, ¿sabéis qué significa eso? ¡Qué después de 80 días voy a salir!", Paula publicó una fotografía donde dejó claro que, como buena experta y seguidora de las tendencias actuales, las sandalias beige de tacón bajo trenzadas tipo mule también son sus favoritas (y con la bandolera a juego, por su puesto). ¿Lo mejor? Que si quieres copiárselas no es necesario que vayas a la web de Bottega Veneta (la firma que las popularizó desde la pasarela) porque, ¡atención!, son de Stradivarius y su precio es de lo más asequible (29,90 euros). Y si quieres conseguir un 'efecto contraste' con tu piel y potenciar tu bronceado, cómpralas en azul cielo, que también están disponibles.

De esta manera, Paula nos confirma lo que ya imaginábamos: las sandalias trenzadas son las triunfadoras de la temporada. ¿La prueba? El street style de las últimas Semanas de la Moda internacionales, en los que este tipo de calzado fue la pieza clave de cualquier estilismo. Un éxito que en parte se debe a que, al dejar el empeine al descubierto, alargan visualmente las piernas produciendo el 'efecto infinito'. De tacón bajo, alto, fino, grueso, en colores pastel, neutros, vibrantes, con la tira más ancha o más gruesa... existen tanto modelos como te imagines, solo tienes que saber cuál es el que se identifica con tu estilo y con tu personalidad porque combinan con todas las prendas de tu armario. Del resto, se encargan ellas.