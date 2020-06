Y la nueva referente estilística de Chiara Ferragni es... ¡Britney Spears!

Si algo nos ha enseñado la moda es que todo vuelve. Tenemos la prueba en los vestidos satinados de los noventa, las mangas abullonadas de los ochenta, los pantalones acampanados de los setenta o las botas blancas de los sesenta. Unas corrientes estilísticas que no solo han regresado gracias a que las grandes firmas las hayan subido de nuevo a la pasarela, sino también porque las que más saben de moda han hecho de ellas su uniforme diario. Y entre estas chicas, por supuesto, se encuentra Chiara Ferragni. La empresaria no solo se ha convertido en un icono estilístico por seguir las novedades textiles al milímetro, sino también por ser toda una experta en rescatar tendencias de otras décadas, más concretamente de los noventa. Si hace unos meses ya nos sorprendió con el peinado que triunfó en Friends, ahora vuelve a la carga con un estilismo que bien podría pertenecer al armario juvenil de la mismísima Britney Spears.

Claro que, teniendo en cuenta que la influencer es una fiel seguidora de la cantante desde que esta saltó a la fama (como ha dejado claro en multitud de ocasiones), no era de extrañar que también fuese una de sus fuentes de inspiración a la hora de vestir y de la que tomase prestadas algunas de sus claves estilísticas. Con su famoso vestidor de fondo y bajo el título "vístete como una chica de los 90", Chiara ha apostado por un total look blanco que nos recuerda sospechosamente al que escogió Britney para grabar su videoclip, Sometimes, en el verano de 1999, compuesto por unos pantalones anchos tipo jogger, un crop top con tirantes finos y unas zapatillas abotinadas de tela de Superga. De entre las pocas diferencias que los distinguen -y siempre fieles al corte ombliguero-, destaca que el top de la artista es de cuello alto y manga corta; por lo demás, podríamos incluso llegar a pensar que lo han comprado en la misma tienda si no fuese porque les separan más de veinte años de diferencia.

¿Se habrá inspirado Chiara en la cantante o habrá sido sólo una coincidencia? A veces olvidamos que las celebrities también se fijan en otras chicas, por lo que es posible que la italiana haya tomado este look como referencia (y más conociendo su admiración por Britney). Por el momento nos tenemos que conformar con ver cómo estos dos iconos no solo comparten color de pelo sino también trucos de estilo, pero, ¿seremos testigos algún día del momento fan de Chiara con la artista? ¡Estamos deseándolo!