Vas a querer copiarle este vestido de plumas a Alice Campello aunque no estés embarazada

Desde que Alice Campello anunció que estaba embarazada de su tercer hijo, su armario, poco a poco, fue adoptando nuevos diseños aunque eso sí, sin renunciar a su estilo personal. Un extenso vestidor en el que tan pronto puedes encontrar vestidos, faldas y camisas fluidas y vaporosas como leggings, camisetas y bodies ajustados. Pero de entre toda la ropa que la empresaria guarda en sus cajones, hay una prenda que se ha convertido en imprescindible y que no falta nunca en sus looks de diario. ¿Adivinas de cuál hablamos? Sí, de los vestidos que, en su mayoría, siguen la forma de su figura. Y por si esto no fuese suficiente y nos quedaba alguna duda de que la empresaria -embarazada ahora de cuatro meses- fuera una fiel seguidora de las tendencias del momento, tenemos que decir que todos los diseños cumplen a rajatabla las corrientes estilísticas más deseadas: tonos pastel, estampados vibrantes, escotes halters, volantes, de corte mini y midi.... ¿El objetivo? Demostrar que, por mucho que las prendas premamá cuenten con un diseño y una amplitud que las normales no tengan, pueden ser reutilizadas una vez que haya finalizado el embarazo.

LEER TAMBIÉN: Vestidos cómodos y de tendencia que quedan mejor con zapatillas que con taconazos

Y esto es precisamente lo que ha conseguido con su último look, para el que la italiana ha elegido un vestido de la firma Le Volière (114 euros). Un diseño de corte mini, tirantes finos, tonalidades blancas y rosa pastel y acabado piume que bien puedes llevar ahora para salir a cenar con amigas o para ir a una terraza con sandalias planas, alpargatas o plataformas y reciclar en un look de invitada si lo combinas con unas sandalias tacón de tiras, espiral, o acolchadas, mules o stilettos. Sea para la ocasión que sea lo importante es que, aunque Alice ha optado por este vestido en su cuarto mes de embarazo, es un diseño que sienta bien a todo tipo de cuerpos, ya que no pertenece a la sección de premamá.

De esta manera, además de darnos ideas sobre cómo vestir este verano para resaltar al máximo el bronceado -el blanco y los tonos pastel sientan genial con la piel morena-, también nos propone diseños sueltos que aportan más frescura. Pero esta no ha sido la primera vez que Alice ha puesto en práctica esta filosofía estilística, sino que hace unos días la italiana ya sorprendió con un vestido parecido, aunque en esa ocasión fueron el color amarillo, la largura midi y los volantes los grandes protagonistas. Aprovechando su embarazo y el auge desmedido de los vestidos en la temporada estival, la empresaria se ha ido alejando de modelos ajustados buscando alternativas más cómodas. ¿Lo mejor? Que si apuestas por este tipo de vestidos puedes comprarlos ahora y disfrutar de ellos durante años, incluso cuando estés embarazada.