El 'body' de Zara favorito de las expertas en moda vuelve en los colores que más favorecen

Zara es una de esas pocas firmas que puede presumir de tener la misma facilidad para conquistar el armario de las chicas anónimas de todo el mundo como el de las influencers más prestigiosas, y es que su popularidad va mucho más allá de los precios asequibles. Es el caso de Chiara Ferragni, Olivia Palermo, Camila Coelho, Leonie Hanne o Rosie Huntington-Whiteley, quienes nos han enseñado que los diseños pertencientes a las grandes firmas de lujo pueden convivir en paz y armonía con piezas de marcas asequibles. ¿La prueba que lo demuestra? La multitud de looks de las expertas dignos de cualquier front row en los que las prendas más virales del magnate textil de Inditex son las protagonistas indiscutibles. Hablamos de las cuatro faldas de flores preferidas de Chiara o el vestido con estampado geométrico de Olivia, pero también del body que alcanzó fama a nivel mundial cuando se coló de lleno en el vestidor de las que más saben.

Estamos segura de que no nos hace falta dar muchos más detalles sobre la prenda porque lo más probable es que ya hayas caído en a cuál nos referimos. En efecto, hablamos del body con cuello halter ajustado con mezcla de poliamida y con un corte estilo nadador que el verano pasado se convirtió en el aliado infalible -en todos sus colores- de milles de chicas, incluyendo a las tops más internacionales: Rosie HW, Leonie Hanne o Valentina Ferragni. Sin embargo, lejos de desaparecer para siempre, todo indica que Zara planea su segundo reinado este verano, aunque en esta ocasión, aparte de conservar el mismo precio (12,95 euros) y los cuatro colores básicos de la pasada temporada (blanco, negro, verde militar y rosa claro), la firma gallega ha incorporado tres tonalidades nuevas que sientan genial porque resaltan el bronceado: azul claro, rojo anaranjado y marrón, además de uno con estampado de leopardo. Como no era de extrañar, la versión azul pastel ya está agotada y los otros dos, sospechamos, tienen las horas contadas. Apostamos a que las prescriptoras ya lo tienen colgado en sus vestidores.

Fiel a su estética minimalista, muy fácil de combinar en looks diferentes y con un escote de lo más estilizador al centrar todo su protagonismo en los hombros, es considerada una pieza comodín que tiene que formar parte sí o sí de nuestro fondo de armario. Si echamos un vistazo a las prendas con las que las expertas lo conjuntaron la temporada pasada, desde los tejidos denim hasta los diseños vaporosos, fluidos y sofisticados, podemos hacernos una idea de lo que se multiplicarán las posibilidades de combinación del body al ampliar su gama cromática. Por ahora, nosotras proponemos llevarlo, o en versión total look (una de las supertendencias del momento) añadiéndo prendas del mismo tono, o siguiendo el ejemplo de las influencers con diseños de distintos tejidos, estampados y colores, consiguiendo estilismos en clave working, looks de invitada o de estética informal.