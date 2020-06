No guardes tus botas militares porque Chiara ha estrenado el vestido de Zara ideal para ellas

Desde que el vestidor de Chiara Ferragni se convirtió en uno de nuestros preferidos aprendimos que el hecho de tener acceso a todas las grandes firmas de lujo no excluye ir de compras a marcas asequibles. Y es que, su idílica relación con la moda y su capacidad camaleónica nos han enseñado que tan pronto puede incluir un conjunto pijamero de Louis Vuitton a su extensa colección de ropa como convertir las cuatro minifaldas virales de la nueva colección de Zara en sus básicos veraniegos. Cada vez que apuesta por la firma gallega, las posibilidades para copiarle el look se multiplican, algo que, para nuestra suerte, ha vuelto a suceder. Aprovechando su vuelta a los shootings y como experta en seguir las tendencias más exitosas del momento, la italiana ha comenzado la semana apostando por un colorido mini vestido de flores, manga larga y volantes en el bajo.

Tras varios meses apuntando ser el rey de la temporada y después de que la italiana convierta el liberty (caracterizado por presentar ramilletes muy juntos o muy separados por toda la prenda) en el estampado estrella de sus look, lo tenemos claro: no hay primavera sin flores. Y así lo ha demostrado con su última apuesta estilística, un vestido corto de Zara que, para sorpresa de muchas, no ha llevado con botas cowboy (las preferidas de las expertas para combinar con vestidos de entretiempo), sino con unos botines negros de suela track y cremallera en la zona frontal de la firma The Row.

Aunque hace solo unas horas conjuntaba las botas con una camiseta tie dye, un cinturón y un bolso, los tres de Dior y unos pantalones cortos de Levi's, esta mañana elegía este minivestido de Zara (29,95€) con algunas de las tendencias que mejor sientan. Además de ser corto (consiguiendo un efecto piernas infinitas al combinarse con botas), tiene escote en 'V', otro truco de estilista para parecer más alta, y volantes en la falda que pueden disimular las caderas. Pero lo mejor es la versión que tiene del estampado floral: motivos muy pequeños sobre fondo oscuro, la combinación que más estiliza.