La camisa de invitada que María Pombo transformó en el minivestido de primavera más cómodo

Verano significa muchas cosas. Es sinónimo de piel bronceada, largas jornadas de playa y noches eternas, pero también de colores vivos, tejidos fluidos y estampados vibrantes. Hasta ahora hemos hablado de los folclóricos lunares, las románticas flores, los clásicos cuadros vichy, el hippie tie dye, el setentero paisley... esta temporada la lista de prints de tendencia es más larga que nunca, y ahora suma una nueva incorporación: las hojas de la original camisa que María Pombo ha llevado a modo de vestido este fin de semana.

Fiel amante de los prints, la prescriptora nos ha dejado un estilismo con una levita de hojas con escote de pico y tonos crudos y verdes de Sophie and Lucie -una firma conocida por sus looks de invitada- como protagonista. La ha acompañado de una mini falda en amarillo con detalle lencero en la parte inferior de Mypeeptoes, un bolso marrón de asa corta de Louis Vuitton y, el calzado favorito de las influencers con vestidos, faldas o shorts: unas botas estilo cowboy. Cierto es que a primera vista, este estampado puede recordarnos al tropical, ya que también es fresco, cálido y colorido, además de caracterizarse por incluir motivos de la jungla, la selva, el trópico y el resto de la naturaleza. Sin embargo, las diferencias más notorias que existen entre ambos es que el de hojas, en su mayoría, suele ser de estética minimalista, con líneas de dibujo fluidas y con colores verdes apastelados.

Lo que está claro es que la Madre Tierra se ha convertido en un fuente de inspiración y de vida, aumentando exponencialmente nuestras ganas de incluirla en todas y cada una de las prendas veraniegas. De esta manera y a pocos días de instalarse en su nuevo hogar junto a su marido Pablo Castellanos, la experta ha querido apostar por uno look con el que ha demostrado estar en plena sintonía con el planeta. Pero si eres de las que no entiende de pequeñas dosis y te ha gustado tanto la apuesta de María que ya te estás imaginando un total look de hojas verdes para tu próximo estilismo de invitada, estás de enhorabuena porque Sophie and Lucie también vende el pantalón a juego. Solo tienes que hacerte unas sandalias de tiras blancas, verdes o plateadas y, ¡voliá!, conseguirás ser "la mejor vestida" de la fiesta.