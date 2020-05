El posado en la piscina de Paula Echevarría que nos tiene soñando con el verano

Oficialmente, queda menos de un mes para inaugurar el verano. Pero, con estas temperaturas tan altas, ¿hay alguien que se sienta todavía en primavera? Desde que, por fin, hemos hecho el cambio de armario, estamos listas para recibir la nueva estación, aunque hay celebridades que nos han tomado la delantera. Es el caso de Paula Echevarría, que ya se ha dado el primer chapuzón del año (¿quién dijo miedo del agua fría?) en la piscina de su casa. Y lo ha hecho con un espectacular posado en bikini que nos ha dado ganas de dos cosas: tomar el sol para conseguir su increíble tono de piel -que es fruto de esta rutina de 3 pasos-, y rebuscar en el cajón de la ropa de baño para dar con un modelo que siente tan bien como el suyo. Aunque claro, no hemos sido las únicas. Sus fans piensan lo mismo que nosotras y estamos listas para arrasar buscando un conjunto de rayas verticales, el estampado que parece clave para estilizar la figura.

Y es que Paula es muy fanática de la estética navy para los meses de verano, una tendencia que comparte protagonismo con la bohemia en su armario. Pero lo mejor del print que ha elegido es que nunca (jamás) pasa de moda, sino que vuelve cada verano dispuesto a acompañarnos a la playa, a la piscina o incluso a una noche de fiesta si combinamos la prenda de baño de rayas con unos pantalones o una falda. Aunque antes de que tengas que mirar con lupa todas las webs que venden bañadores y bikinis, ya hemos encontrado nosotras a dónde tienes que dirigirte si quieres hacerte con el conjunto de la actriz.

Su conjunto marinero está firmado por Calzedonia con el nombre de Charlotte. Y, lo que más te va a gustar es que el bikini es perfecto si tienes el pecho pequeño ya que lo realza gracias al push up (40 €). Otro detalle que nos ha convencido son las braguitas brasileñas de corte alto, ideales para presumir de efecto 'pierna infinita', que es justo el que consigue Paula con su posado de cine. La parte de abajo cuesta 20 € y lo mejor es que las dos piezas están todavía disponibles en la tienda. Así que si te habían llamado la atención, es el momento de que corras a por ellas antes de que sucumban al fenómeno 'PauEche' y se agoten.

Aunque oficialmente estamos todavía en primavera, Paula está dispuesta a dar el paso. "Fri-YAY! Si no es verano, se le parece mucho! 🔥", escribió la intérprete como pie de foto del posado en el borde de la piscina. Su fiel comunidad de fans no ha tardado en felicitar a la estrella por todos los detalles de la imagen, que bien podría recordar a una versión moderna de la famosa escena de la película De aquí a la eternidad con los protagonistas recostados en la arena. Sus seguidores han aplaudido todo: desde su genial forma física a su maravilloso bronceado, que sería la envidia de cualquier filtro de aplicación. Y, como no podía ser de otra manera, tampoco han faltado las que han alabado su elección del bikini, que no dudamos que se convertirá en uno de los éxitos de la temporada.