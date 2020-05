El concepto 'ir de excursión al campo' ha llegado a otro nivel con David y Victoria Beckham

Es posible que si piensas en salir de excursión al campo, tu primera opción sean los leggings, una camiseta suelta -de esas que se pueden manchar sin que te duela por si luego no sale en la lavadora- y unas zapatillas de deporte cómodas para pisar por todo tipo de terrenos. Pues bien, David y Victoria Beckham tienen algo que decir sobre tu look excursionista: puedes hacerlo mejor. La pareja ha aprovechado el fin de semana para hacer una salida campestre con la pequeña Harper y sus perros, quienes nunca faltan en sus planes desde que se conocieron, y han aprovechado para recordar el momento con un improvisado shooting en plena naturaleza. Si, ya de por sí, el matrimonio es uno de los más fotogénicos de la historia (¿qué cámara no les adoraría?), con sus estilismos han conseguido que el sábado rústico parezca más bien una campaña de moda.

Con camisetas blancas como punto de partida de sus mezclas, la diseñadora y el exfutbolista completaron el look con prendas cómodas y básicas en una gama de colores marrones y verdosos. Aunque a nosotras nos parece que están de portada de revista, hemos descubierto que hay un detalle del look de David que Victoria no aprueba (y no, no es el bastón de madera). Por muy apropiado para el campo que se vistió su marido, el sombrero no terminaba de convencerle, algo que él mismo confesó en el pie de foto. Y eso que está más que acostumbrada a verle con este tipo de complementos, incluso tiene una colección de boinas que comparte con sus hijos, tendencia a la que también se está empezando a sumar a Harper. "Paseo soleado de sábado, pero hay alguien que no está especialmente impresionada con mi sombrero. A mí, obviamente, me encanta 😆 @victoriabeckham 🤔", escribió debajo de la imagen.

Estando casado con una de las mujeres más influyentes de la industria de la moda, es normal que los looks de David pasen a examen. Sin embargo, la propia Victoria ha querido aclarar, contestando a su marido, que el problema no era que hubiera decidido llevar sombrero, más bien que el modelo no tenía una anchura que le entusiasmara. "El sombrero tenía buen aspecto antes de que alguien lo atropellara 😂😂", dijo la diseñadora haciendo gala, una vez más, de su sentido del humor. Y aunque nos resulta difícil de imaginar que el comentario de la ex spice girl vaya en serio -a no ser que alguien de la familia lo hiciera por accidente-, nuestra teoría es que simplemente no le gusta la forma, ya que tiene un aspecto arrugado.

En la sección de comentarios el duelo de estilo estaba muy reñido. Mientras que los fans de la diseñadora se posicionaban de su parte, admitiendo que David podría haber escogido otro sombrero, otros defendían el aspecto desaliñado, pero con mucho encanto gracias a la sencillez de las prendas y colores, del antiguo deportista. Batalla de looks aparte, en lo que la mayoría coincidía viendo la imagen es en la buena pareja que hacen juntos y el glamour que han conseguido trasladar a algo tan informal como una excursión en familia.