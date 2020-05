Nos morimos de amor con Romee Strijd presumiendo de barriguita de embarazada

Romee Strijd está viviendo un sueño literalmente. La modelo de Victoria's Secret que siempre había querido ser madre con su novio, Laurens van Leeuwen, dio a sus fans el notición hace unos días (¡enhorabuena, parejaza!). Aunque no todo iba a ser un camino de rosas. Katy Perry ha sido una de las últimas en quitarle romanticismo a la imagen de la maternidad. También la modelo lo está experimentando en primera persona al confesarle a sus fans que se siente cansadísima. Pero nada de eso le va a quitar la ilusión a la holandesa. El bebé viene de camino y ella no podría estar más feliz al respecto. Aunque al revelar el secreto lo hizo con una foto en la que apenas se podía intuir algo del cambio -que también es normal tratándose de los primeros meses del embarazo-, este sábado ha compartido varias fotos y vídeos donde no para de presumir de barriguita con su look de tendencia ¡y nos derretimos de amor!

Aunque la situación global es un poco caótica, lo cierto es que el parón laboral no habría podido venirle mejor a Romee, quien ha regresado a Ámsterdam y está disfrutando de su embarazo sin los agobios de la agenda laboral. Algo que también le está viniendo de maravilla a otras futuras mamás del universo celebrity como Sophie Turner o, sin irnos muy lejos, Alice Campello. Eso sí, a la hora de vestir, Romee no ha empezado a mirar todavía en la sección de premamá, ya que se encuentra todavía en esa fase en la que todavía puede reciclar ropa de su armario siempre y cuando sea elástica. Algo que hizo con un vestido de punto en color nude de manga larga con el que marcó su nueva figura. ¿El toque final? Unas sneakers blancas, porque aunque la moda es importante, la comodidad -sobre todo en esta etapa-, es fundamental.

Otra de las cosas que más nos gusta de Romee estos días es su sentido del humor. También ayer, antes de su paseo con Laurens, grabó un momento rutinario de su jornada en el que aparecía jugando a la consola. "Un niño en la barriga y otro jugando al FIFA", escribió la modelo acompañando el minivídeo. Pero que su cara seria no te confunda, más que enfadada se lo tomó con humor añadiendo un emoticono al final de la frase. A fin de cuentas, padres como Fedez demuestran que los videojuegos no están reñidos con cuidar de los pequeños de la casa.

El de Romee es un caso emocionante por partida doble al ser casi un milagro médico, ya que durante dos años pensó que no podría quedarse embarazada debido al ovario poliquístico, un síndrome que le había sido diagnosticado y que causa infertilidad. Sin embargo, en una publicación de su perfil, admitió que el estilo de vida que llevaba estos años en su carrera como modelo (con viajes, aviones constantes, entrenamientos diarios y dietas restrictivas) le estaba pasando factura a su cuerpo. Así que, por su cuenta, descubrió que cambiando esas variables podría combatir la afección, algo tan sencillo como comer más variado o reduciendo la cantidad ejercicio. ¿El resultado final? Que pronto serán una familia de tres.