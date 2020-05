No digas adiós al punto en verano: copia el look de Paula Echevarría

Al término "conjunto" le hemos cogido mucho cariño durante pasado otoño e invierno. Y claro, después de que todas las expertas en moda hayan sucumbido a los encantos del dúo de punto más popular del momento, no era de extrañar que las firmas innovasen e inventasen una nueva versión veraniega. Dicho y hecho. Si durante los meses de frío comenzaron a expandirse rápidamente los twin sets compuestos por cárdigans y tops de punto a juego, ahora su material se ha aligerado, las mangas se han acortado y los colores nude han sido sustituidos por tonalidades más alegres, dando lugar a, lo que ya promete ser, una de las tendencias de la próxima temporada estival. Las prendas de suéter -que tanto adoraba Coco Chanel- están viviendo una segunda época dorada, por lo que es importante ir aprendiendo cómo combinarlas para conseguir un lookazo a prueba de cualquier error estilístico y, por supuesto, Paula Echevarría tiene algo que decir al respecto.

Una vez más, Stradivarius (una de las marcas por las que más apuesta) y la actriz se han puesto de acuerdo. ¿El resultado? El look veraniego de la asturiana. Como si posase tras una larga jornada de playa y con la piel de lo más bronceada, Paula se ha puesto de nuevo frente al espejo que tantas tendencias estivales nos ha adelantado durante la cuarentena y se ha fotografiado con el conjunto de punto que llevaremos desde el final de la primavera hasta bien entrado el otoño, compuesto por un cárdigan abotonado de manga corta y un top de tirantes a juego, ambos en azul celeste; un short de talle alto y cintura elástica de Sandro París y unas sandalias de pala de Dior. ¿Lo mejor? Que tenemos razones para creer que es uno de los estilismos más favorecedores y rentables de la actriz hasta la fecha.

Lo primero, el cárdigan y el top, además de potenciar las clavículas y el escote y ser de lo más fresquitos, puedes combinarlos juntos o separados, por lo que las opciones para conjuntarlos son tantas como te imagines. Lo segundo, el color azul pastel es de lo más favorecedor, ya que gracias a la luminosidad que desprende el color del pelo y el moreno de la piel resaltan. Por último pero no menos importante, todas las prendas que conforman el look pertenecen del selecto club de los clásicos atemporales, por lo que siempre encontrarás multitud de piezas con las que ponértelo. Con el conjunto de punto como protagonista inamovible, puedes copiar tal cual el look de Paula y salir a dar un paseo por el parque, ir a una terracita con amigas o a tomarte un helado. O también puedes sustituir los jeans por un pantalón corto satinado, una falda midi o una bermuda y las sandalias planas por unas de tacón cómodo, de tiras o acolchadas, y tendrás el estilismo perfecto para hacer frente a la mejor de las veladas nocturnas.