La conexión de estilo de Rosalía y Bella Hadid en el videoclip de 'TKN' y otras curiosidades del vestuario

La nueva y esperada colaboración de Rosalía y Travis Scott ha visto la luz, superando en apenas unas horas las 3.600.000 reproducciones en YouTube. "Siento que ahora es el momento de lanzar este tema, después de tantos meses cerrados echando de menos la libertad o estar en comunión con los nuestros", ha explicado la artista sobre este nuevo lanzamiento. Uno de los aspectos más llamativos del videoclip, elaborado por el equipo habitual de Rosalía, son los niños que bailan junto a la cantante, que en algunos planos ejecutan coreografías sorprendentes. Desde el punto de vista de la moda, el estilismo ha sido ideado una vez más por Samantha Burkhart, con quien Rosalía trabaja desde hace tiempo y quien tiene entre sus clientas a artistas como Billie Eilish. En uno de los looks, el que se ha utilizado para promocionar el tema en redes sociales, Rosalía lleva un característico corsé de Vivienne Westwood que desvela una conexión de estilo con una de las supermodelos más influyentes de la industria, Bella Hadid.

La catalana aparece junto a Travis Scott en la portada de TKN, vestida con un corsé amarillo mostaza de aspecto aterciopelado. Este mismo diseño, que luce sobre una camiseta de manga larga de New Girl Order, se puede ver también en un fragmento del videoclip. Como hemos explicado y tal y como ha señalado Samantha Burkhart en la imagen publicado en redes sociales, se trata de uno de los icónicos corsés que Vivienne Westwood incluye de forma periódica en sus colecciones. De momento, se desconoce si se trata de una pieza vintage o confeccionada para Rosalía, pero ese modelo en concreto no está a la venta en la e-shop de la firma. La conexión con Bella Hadid, una habitual en los desfiles de la diseñadora británica, la encontramos en un look que la top llevó hace unos meses, en el que lucía uno de los corsés más especiales de la marca. Un diseño con la misma silueta que el que luce Rosalía pero con un llamativo estampado del cuadro Hércules y Onfalia del pintor rococó François Boucher, una de las prendas vintage más codiciadas entre las expertas de la industria. Sofia Richie también ha demostrado su gusto por estas creaciones, luciendo hace unos meses uno de los corsés de Vivienne Westwood, integrado en un total look de la pasada colección Otoño/invierno 2019-2020.

Además del corsé de Vivienne Westwood, otra de las firmas que se han colado en el videoclip es Alexander Wang, un sello por el que Rosalía ya había apostado sobre la alfombra roja. Esta vez, la cantante de Malamente, aparece con un conjunto negro de ante con detalles de cristal que sobre la pasarela pudimos ver en la colección Primavera/verano 2020 de la marca. Marina Serre, otra habitual en su vestidor, también forma parte de los looks del videoclip. Firmas más desconocidas para el gran público, como The Incorporated han vestido a Rosalía con una cazadora masculina en color azul marino intenso. Las extravagantes gafas de sol de Godsomware, en concreto un diseño con un dragón en el cristal que Rosalía ya había mostrado en sus redes sociales, también aparecen en TKN. El maquillaje es obra de Ariel y la peluquería de Jesús Guerrero, ambos del glam squad de las hermanas Kardashian y desde hace tiempo imprescindibles en los videoclips de la celebrity. Una mezcla de firmas y diseños especiales muy acordes al estilo de la artista que confirman que el vestuario es, una vez más, otra de las razones para ver en bucle el nuevo videoclip de La Rosalía junto a Travis Scott.