Vestidos de verano cómodos, de tendencia y aptos para los días de más calor

Cuando las temperaturas se disparan las dudas de estilo se pueden multiplicar, sobre todo si se buscan looks diferentes más allá del socorrido binomio de shorts vaqueros y camiseta de tirantes. Los vestidos son siempre una buena alternativa para combatir el calor sin dejar de lado el estilo y prueba de ello es que muchas expertas en moda se decantan por este tipo de propuestas a la hora de innovar con sus estilismos. Los vestidos de verano de líneas holgadas, tejidos ligeros y guiños a las tendencias a través de cortes, colores o detalles como las aberturas o los volantes, son la apuesta segura de la temporada. Para que no te quedes sin ideas a la hora de combinarlos, no te pierdas el nuevo vídeo de FASHION, donde repasamos los modelos con mejor acogida del Street Style de las grandes capitales de la moda y cómo llevarlos para ser la mejor vestida de cada ocasión.

Loading the player...