Cuando no sepas qué ponerte, elige el vestido blanco de Zara que ya es viral

Comienza la temporada en la que el color blanco se convierte en el claro protagonista de nuestros estilismos. Mucha culpa de esto tiene la moda ibicenca, esa que nos hace sentir que vivimos en un estado de calma, libertad y felicidad permanentes. Un estilo de estética boho, color albo, tejidos naturales y bordados que, pese a tener como competencia directa a los clásicos vestidos de flores, se ha posicionado como triunfador del verano en multitud de ocasiones. Es más, tal es el éxito y la popularidad que los vestidos ibicencos han adquirido incluso en las pasarelas internacionales, que la versatilidad se ha transformado en la mayor de sus ventajas, permitiéndoles, de esta manera, ser igual de aptos para un look de fiesta como para ponértelos incansablemente durante el resto de tu vida. Y en ese último terreno, nadie lo pone en duda, Zara reina por encima de cualquier otra marca.

Por ello, la firma gallega ya ha hecho lo propio y en sus últimas colecciones ha incluido muchos vestidos blancos para ser la invitada perfecta por menos de 50 euros, aunque ha sido uno en especial el que ha enamorado a las españolas. Y te preguntarás, si hay tantos modelos, ¿qué es lo que le diferencia del resto? Pues bien, aparte de que reúne tres de las tendencias más demandadas de la temporada (color blanco, volantes y plisados), posee una ventaja de la que el resto de diseños no puede presumir, y es el supertruco capaz de enamorar incluso a las chicas a las que no les gusta enseñar los brazos. ¿Cuál? Sus mangas cargadas de volantes consiguen, a efectos visuales, que el brazo parezca más fino. Por si esto no fuese suficiente, el escote recto también cuenta con una gran cantidad de volúmenes, por lo que realzará esa zona.

Además, como buena amante de la moda, ya sabrás que los volantes son ese detalle capaz de alegrar los estilismos más sobrios, siendo los vestidos una de sus opciones más recurrentes para los meses de calor. ¿Las maneras de combinarlo? Tantas como te imagines, ya que tiene el poder de conjuntar con los accesorios y complementos de (casi) todo el armario. Si nada más verlo te has imagino yendo con él en tu próximo paseo, puedes optar por un zapato y un bolso cómodo, como por ejemplo unas zapatillas de tela y una bandolera. Si por el contrario lo quieres para tu próxima cena con amigas o para alguna cita especial, las opciones que proponen las expertas son unas sandalias (de tacón cómodo, tiras, espiral o acolchadas) o unas cuñas, una apuesta que puedes completar con un bolso pulsera, una limosnera o un clutch. Por último, si quieres darle un toque original y conseguir el 'efecto cintura de avispa', pese a su diseño holgado, puedes añadir un cinturón y ajustarlo al cuerpo.