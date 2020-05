Kendall adelantó (hace más de un año) cuál sería el 'animal print' favorito de españolas

Después de que multitud de firmas lo hayan subido a pasarela y tras ser el protagonista indiscutible de los street style de todas las capitales del mundo, es momento de asumir que el animal print seguirá estando presente, de forma atemporal, en nuestros estilismos. Tenemos motivos de sobra para afirmar que la fauna salvaje es una de las tendencias que sigue triunfando temporada tras temporada. No obstante, aunque cualquier estampado está permitido según las estilistas, el que se ha coronado como uno de los favoritos (con perdón del print de tigre) es el que imita las rayas bicolores de las cebras. Algo que ya adelantaba Kendall Jenner el pasado invierno al apostar por un total look para acudir a la fiesta que Versace organizó después de su desfile en la Fashion Week de Milán. Pero no ha sido precisamente ese dos piezas el que ha conquistado a las influencers españolas, sino un pantalón de talle alto con estampado de cebra que las expertas han recuperado y renovado. ¿Quieres lucirlo con estilo este verano? ¡Atenta a sus estilismos!

Se trata de un pantalón perteneciente a la firma Auto Body que la modelo combinó con un plumífero de Balenciaga, unas sneakers blancas de Yeezy y un bolso estilo baguette de By Far. Pero claro, ahora con las altas temperaturas instaladas prácticamente en la ciudad, las expertas en moda, que se han negado a guardar esta prenda junto a los abrigos y las bufandas de invierno, han optado por darle un aire veraniego conjuntándolo con prendas más fresquitas. Es el caso de Teresa Andrés, quien se ha decantado por un top de punto abotonado en color negro, rayas verticales y volantes en las mangas de Öh My Collection, que se ha desabrochado hasta la zona del pecho y, de esta manera, ha dejado parte del abdomen al descubierto, y unas zapatillas con suela track de Nike. Algo parecido ha hecho Elisa Serrano, quien también ha apostado por un top de punto, aunque de estilo bandeau, en color camel y de My Peep Toes, una prenda que favorece de la misma manera tanto si la llevas con piezas superpuestas como de forma solitaria (como Elisa). Por último, la experta en moda, ha querido sumar a su estilismo una de las tendencias más demandadas del momento: la técnica layering.

Sigue el ejemplo de las expertas y combínalo con unas zapatillas o con unas ugly sandals, serán la mejor opción para looks casuales, desenfadados y cómodos (ideal para dar los primeros paseos por el parque). Y si por el contrario lo quieres lucir para ir a cenar con amigas, una cita romántica o situaciones más formales, añádele unas sandalias de tacón de absoluta tendencia. ¿Las preferidas de las influencers? Las de espiral o las acolchadas.

Después de esta coincidencia, queda más que claro que, si el estampado de leopardo ha sido desde siempre el aliado perfecto para combinarlo con absolutamente todo el armario, el print de cebra funciona de la misma manera. Es más, aunque los estilismos de Kendall Jenner sean una fuente inagotable de inspiración ahora mismo, el estampado de líneas irregulares en blanco y negro ya lo adelantaron Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y Rachel Green (Jennifer Aniston) con sus estilismos en la década de los 90. Ahora, firmas como Chloé o Moschino lo han renovado adoptando formas y colores más atrevidos aunque, tranquila, el binomio por excelencia y con el que no habrá margen de error posible siempre será el clásico black and white.