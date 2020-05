Cómo acertar al combinar minifalda y sudadera según María Pombo

Por fin ha empezado la ansiada fase 1 en todo el país. Hacer deporte, pasear por el parque, reunirte con tus amigos o inaugurar la temporada de terracitas son algunos de los planes que podremos hacer durante las próximas semanas. Y por supuesto, si hay algo que no podía faltar en el desarrollo de estas actividades es el estreno de las primeras tendencias veraniegas, que ya se han colado de lleno en el armario de las que más saben de moda. Es el caso de los coloridos conjuntos de María Fernández Rubíes, las faldas con estampado de flores de Chiara Ferragni, los slip dresses de Marta Lozano o el último look de María Pombo, siendo este una de las apuestas más cómodas y favorecedoras para hacer frente a los meses más calurosos del año con estilo.

María Pombo es una de las influencers más seguidas del momento y sus looks, fuente de inspiración para miles de chicas. Si hace unos días nos demostraba como un top fruncido podía ser la mejor opción para lucir tipazo este verano, ahora nos confirma que las sudaderas son un gran aliado para una minifalda, una combinación que -seguramente- muchas no hemos probado o ni siquiera imaginado. Pero claro, una vez visto el look de la influencer, nuestras ganas por unirnos a su team han aumentado considerablemente. Con una falda azul marino de lino de Tipitent, una sudadera color lima de Ralph Lauren, un bolso de Louis Vuitton y, el complemento que a partir de ahora no faltará en ningún estilismo, una mascarilla con estampado floral de Gala Black, la experta en moda ha salido a disfrutar de una de las últimas tardes primaverales. ¿Lo mejor? Que, además ser de lo más favorecedor gracias a que el color flúor realza el bronceado de la piel, puedes lucirlo de dos maneras distintas.

Si quieres seguir el ejemplo de María deja que la sudadera caiga por encima de la falda y, de esta manera, conseguir una estética oversized. Pero si, por el contrario, quieres lucir abdomen, basta con doblar ligeramente la prenda y meter el bajo por dentro para que quede oculta. La clave está en sujetarlo correctamente con un top para no que no se suelte o añadirle una goma por detrás. Un truco de estilo con el que dar una segunda vida a las prendas más clásicas del armario (como camisetas o camisas) y así no cansarte de ellas aunque ya te las hayas puesto mucho.