El 'total look Inditex' de Chiara Ferragni será tu favorito del verano

Ha vuelto a suceder. Chiara Ferragni ha demostrado de nuevo que el hecho de ser una de las mujeres más influyentes de la moda mundial no es sinónimo de vestir siempre con diseños pertenecientes a firmas de lujo. Si hace unas semanas ya fuimos testigos de cómo Zara unió, estilísticamente hablando, a la empresaria con Paula Echevarría, ahora el magnate textil de Inditex se ha colado nuevamente en el extenso vestidor de la italiana. Hace unas horas, la experta en moda ha compartido con sus más de 20 millones de seguidores una selección los 10 looks por los que se ha decantado este fin de semana. "Vota por tu favorito", ha escrito la empresaria junto a las fotografías, ¿adivinas cuál pertenece a la firma española? Pista: no hay primavera ni verano sin estampado de flores y tejido de punto.

Y es que, si hay algo que tenemos claro es que una falda floral y un cuerpo de punto nunca serán un cliché, algo con lo que la influencer parece estar totalmente de acuerdo al convertir una falda estilo bermuda de flores de Zara y un crop top blanco abotonado de Bershka -que, aunque lamentamente no se encuentra disponible, ahora tienes más de una versión en esta línea-, en dos de sus hits de temporada. Un look que, además de ser asequible (ambas prendas suman menos de 40 euros), es de lo más cómodo, veraniego y fresquito. Como broche final y siguiendo el ejemplo de Chiara, podemos añadir unas ugly sandals, en su caso, de Chanel en color lila, para conseguir un look de estética comfy que puede ser igual de válido para dar un paseo, tomar algo en una terraza con amigas (ahora que ya están abiertas) o, incluso, pasear por la playa.

Por suerte para nosotras, las firmas españolas tienen una gran presencia en los estilismos de la italiana, siendo Zara una de sus favoritas. Es más, hace unos días la vimos lucir un look, también de la marca gallega, de lo más similar a este último: una falda de volantes con estampado de leopardo y un crop top negro fue su puesta para disfrutar del atardecer milanés junto a su marido, Fedez, y su hijo. ¿La parte negativa? Que todo lo que la empresaria toca se convierte en oro, así que, si tú también te has enamorado de su look (como nos ha pasado a nosotras), te recomendamos que no tardes mucho en hacerte con él, porque será cuestión de tiempo que entre dentro del temible back soon.