Cuando las expertas en moda llevan zapatillas en verano las combinan así

En materia de calzado, este verano será el de los zuecos y las sandalias de tacón cómodo con tiras múltiples pero incluso en los meses de calor es complicado desterrar a las zapatillas del armario. Las expertas en moda, y cualquier amante de las sneakers en todas sus versiones, no renunciar a estos diseños y apuestan por introducirlos en los conjuntos estivales, dando lugar a looks diferentes y cómodos, perfectos para el verano en la ciudad. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo combinar las zapatillas con las prendas clave de la temporada: faldas midi, vestidos camiseros, los clásicos vaqueros... y encuentra la alternativa que mejor encaja con tu forma de vestir entre las variadas propuestas de las nuevas colecciones, donde no faltan clásicos como las zapatillas blancas, ni opciones de tendencia o modelos de aire retro.

