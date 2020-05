Bella Hadid publica su foto más 'real' y sus seguidores la adoran todavía más

Los meses de confinamiento están suponiendo una etapa de alta productividad para Bella Hadid. A falta de pasarelas y campañas para las grandes firmas de moda, la modelo sabe muy bien cómo ocupar su tiempo. Además de haberse convertido en experta de Tik Tok, también emplea su tiempo en rescatar fotos del álbum familiar para su hermana Gigi, en cambiar de look al más puro estilo Rosalía y, por supuesto, en aprovechar las horas de sol para broncearse con los bikinis más bonitos. Y, aunque esto último no es novedad en el feed de Bella Hadid, su última foto ha causado sensación entre sus casi 31 millones de seguidores.

Bella Hadid causa sensación con su última foto en bikini

Si hay algo que define a Bella Hadid en todas las etapas de su carrera, es lo orgullosa que siempre se ha mostrado de su cuerpo. Con el deseado ab flash o sin él, la modelo es una firme luchadora de la seguridad en una misma y del valor de quererse en todos los sentidos. Lucha que ha secundado con esta galería de fotos que ella misma ha subido a sus redes sociales. Y sí, las reacciones son de lo más positivas. De entre los 8.000 comentarios que acumula en dicha publicación, destacan frases como "gracias por mostrar tu barriga", "ella no oculta las mollitas", "el contenido que merecemos", "kilitos saludables" o "ya puedo comer pasta traquila todos los días". Con solo tres fotos, Bella Hadid acaba de lanzar un poderoso mensaje de positivismo y amor propio que muchas personas le han agradecido.

La modelo siempre ha sido muy transparente en lo que a su cuerpo se refiere, enfrentándose a muchas y diversas críticas acerca de su peso. Si bien la mayoría de comentarios sobre las fotos anteriores mostraban altas dosis de positivismo, lo cierto es que Bella Hadid ha hecho frente a muchos haters a lo largo de su carrera. "Come algo", "No me pareces saludable", "Muy delgada, socorro" o "Por favor, cómete una hamburguesa" son solo algunos de los comentarios que la modelo solía recibir en sus fotos en ropa interior o bikini. Ante ello, ella procuró defenderse con un "Todos los tipos de cuerpo son diferentes y reaccionan de una forma diferente a un entrenamiento constante y una dieta equilibrada ❤️💪🏼🌟". Frase que acaba de corroborar con estas fotos.