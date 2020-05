Tamara Falcó lanza un mensaje para el verano recuperando su vestido lencero más sexy

Aunque la moda siempre ha formado parte de su vida, ha sido en estos últimos tiempos cuando hemos descubierto la fuerte pasión que Tamara Falcó siente por los vestidos de fiesta e invitada. Ya lo demostró el pasado noviembre cuando lanzó una colección cápsula con el diseñador Juan Avellaneda en la que su -ya famoso- Infinity Dress bañado de glitter en ocre y rojo fue el protagonista indiscutible. Un elegante diseño, siempre fiel a su estilo sobrio, depurado y con un toque clásico, que convive y coexiste a la perfección con sus imprescindibles pantalones campana, jerséis básicos y trajes de dos piezas. Pero que no nos engañen, hace tiempo que aprendimos que las lentejuelas y el satén de los vestidos lenceros no pertenecían en exclusiva a los eventos nocturnos, sino que también formaban parte de los estilismos diarios. Y si hay alguien que pueda convencernos de esta teoría esa es la diseñadora quien, en su primer viaje a Lanzarote, no dudó en apostar por un sensual slip dress para dar un paseo por la playa Papagayo. ¿La prueba? La última publicación de la madrileña (hasta ahora desconocida) en sus perfiles sociales.

Con una increíble puesta de sol de fondo, Tamara posaba con un vestido satinado con aberturas cut outs en color gris perla. Un diseño de la firma española Pedro del Hierro que derrocha sensualidad y elegancia. "Este verano es el momento de redescubrir España... Yo tuve la ocasión hace unos meses de conocer Lanzarote y descubrí esa isla volcánica que es maravillosa", ha escrito la diseñadora invitando a sus miles de seguidores a que disfruten del verano en estos tiempos tan difíciles y aprovechen para conocer todos los lugares, playas y paisajes bonitos de nuestro país. Pero este mensaje cargado de positividad no es lo único que ha desatado una oleada de comentarios por parte de sus followers, sino que algunos han hecho una mención especial al claro parecido que guarda el slip drees de la madrileña con el que llevó Jennifer Aniston el pasado mes de enero en la entrega de los Premios SAG (y con el que conquistó a Brad Pitt), aunque el de la actriz fue una creación de Dior vintage diseñado por John Galliano.

De esta manera, ambos diseños demuestran que esta prenda de estética lencera se puede convertir en la elección perfecta para las ocasiones más especiales, pero también para un atardecer en la playa, para una comida con amigas o, simplmente, para estar en casa, todo depende de los complementos y accesorios con los que lo combines. Atrás quedaron aquellos años donde la lencería se escondía detrás de la ropa. ¿La clave para lucirla con estilo? Que se adapte perfectamente a tus curvas y a tu figura, y eso mismo es lo que consigue Tamara cada vez que apuesta por este tejido. En blusas, kimonos, pantalones o vestidos, si necesitas inspiración para sacar el máximo partido a los diseños lenceros, te recomendamos que eches un ojo a los looks de la diseñadora. ¡No sabrás por cuál decantarte!