Sandra Gago estrena la 'nueva normalidad' (con mascarilla y blusa a juego)

Si hasta hace unos meses, bolsos, zapatos y joyas eran los accesorios que completaban los looks, ahora a estos complementos se ha añadido un tercero que promete formar parte de nuestro día a día al menos durante un tiempo: la mascarilla. Un accesorio que, debido a la situación que estamos atravesando, se ha convertido en imprescindible (incluso obligatorio cuando no es posible mantener la distancia de seguridad) y con el que tendremos que aprender a convivir. Pero, aunque al principio nos cueste un poco hacernos a la idea, llevarlas puestas cuando salgamos a la calle no tiene que ser sinónimo de aburrido, es más, las firmas de ropa ya se han puesto manos a la obra y han sacado a la venta diseños de lo más originales, con estampados de absoluta tendencia e, incluso, a juego con la ropa que llevemos. Una iniciativa a la que se han unido muchas modelos, celebrities y expertas en moda, entre ellas Sandra Gago.

Y es que la modelo, que no se ha pensado dos veces unirse a esta tendencia y, aprovechando uno de sus paseos por Madrid, bajo el título "Nueva normalidad" y siempre fiel a su sencillo, casual y versátil estilo, ha visto en esta salida el momento perfecto para llevar una mascarilla de seda rosa de la firma Atelier Aletheia (de venta en Es-Fascinante.com) a juego con el look. Concretamente con una camisa de algodón, también en tonalidades magenta, de la firma María de la Orden. Una apuesta de lo más primaveral, cómoda, romántica y colorida que ha completado con unos vaqueros azules y un bolso negro. Perfecta para tus primeros paseos, pero también para ir a comer con amigas o, incluso, para una cita romántica, si añades las sandalias favoritas de la temporada: las sandalias estilo mule trenzado.

Cierto es que, poco a poco, los perfiles sociales de las que más saben de moda se están llenando de imágenes en las que las mascarillas con diseños originales y divertidos son las grandes protagonistas de los looks. De esta manera, las propias influencers y, por supuesto, las firmas de moda -como Miguel Marinero o Dominnico a nivel nacional- están dejando entrever cómo entenderemos, disfrutaremos y afrontaremos la moda a partir de ahora. Por ello, Sandra no ha sido la única en apoyar esta tendencia, sino que hace unos días, la prescriptora Lucía Bárcena nos sorprendió e impresionó subiendo una fotografía en la que aparecía con un vestido de flores en tonos oscuros de la firma Gala Black y una mascarilla a juego. Pero tranquilas, que estamos seguras de que, aunque las primeras veces pueda parecer un poco chocante, será cuestión de tiempo considerarla un complemento más del look y si no, las que más saben de moda te ayudarán a sacar el máximo partido .