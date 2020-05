El misterio de la camisa compartida: de Pilar Rubio y Sergio Ramos a ¿Paula Echevarría y Miguel Torres?

Parece que en el exclusivo mundo celebrity, hasta que una pareja no se presta la ropa, la relación no está del todo consolidada. Y es que, la pareja que comparte amor también comparte armario, porque no hay nada mejor que sumergirte en el vestidor de tu novio o marido y encontrar prendas que con las que conseguir un look diferente. Y si no que se lo digan a Ana de Armas y Ben Affleck quienes, pese a llevar pocos meses de noviazgo, demostraban hace tan solo unas horas que su conexión llega incluso al nivel estilístico ya que, además de compartir colgante, también tienen la misma camisa verde militar y, por supuesto, se la intercambian. Lo mismo pasó hace unos días con Pilar Rubio y Sergio Ramos, pero esta vez fue una camisa con estampado tropical, de estética hawaiana y en azul claro la protagonista del trueque. Pero, ¿quiénes han sido los ultimísimos en unirse a un posible change estilístico? Por supuesto, Paula Echevarría y Miguel Torres.

No tendría sentido hablar de los uniformes estilísticos preferidos de las celebrities durante la cuarentena sin mencionar a la reina de los selfies frente al espejo, Paula Echevarría, quien no ha renunciado a ponerse guapa durante estas semanas. Aunque esta vez no han sido sus estampados de tendencia o sus apuestas playeras las protagonistas de la noticia, sino que la oleada de comentarios se ha desatado cuando la actriz ha publicado una fotografía junto a estas palabras: "¿Hay algo más sexy que robarle la camisa a tu chico?... sí! Que lo parezca pero sea tuya!". Y es que, pese a que muchos de sus fans aseguran que la actriz ha decidido 'atacar' el armario de su chico, Miguel Torres -por el aire masculino que desprende la prenda-, la realidad es que la camisa pertenece a la firma Imiloa y se trata de un vestido camisero blanco de popelín. ¡Misterio resuelto!

Sin renunciar a la esencia cómoda que impera estos días, con tonalidades que resaltan su bronceado piscinero y dispuesta a disfrutar del atardecer primaveral, la actriz ha combinado el blusón con unos pantalones grises de algodón de H&M y un crop top deportivo de Calvin Klein. Un look en el que el blanco ha sido protagonista por partida doble: en la camisa y en el esmalte de uñas. Y es que, si hay un color que lleve siendo el aliado infalible de Paula durante el verano desde hace muchos años es el más albo de la gama cromática. Y razones no le faltan: potencia el moreno, es fresquito y, además, plena tendencia.