El relevo de los lunares podría estar en el nuevo vestido viral de Zara

Que este verano los estampados van a estar presentes en todos y cada uno de los estilismos es un hecho. Por supuesto, con esto no queremos desmerecer al total look liso más favorecedor de toda la temporada, en lila. Pero cierto es que, si echas un vistazo a las últimas colecciones que han lanzado las firmas de ropa, las flores, el tropic print, los lunares, el paisley o el tie dye son los protagonistas indiscutibles de las mismas, lo que ha conllevado que se cuelen en el armario de las que más saben de moda pero también en el de todas aquellas mujeres amantes de la moda. Y en ese terreno, Zara reina por encima de cualquier otra marca, por lo que solo nos ha hecho falta echar un vistazo a las última propuestas del gigante textil para observar que a los vestidos de lunares les ha salido un duro competidor: el nuevo estampado floral, más minimalista que nunca.

Porque no hablamos del clásico print floral que lleva décadas coronándose como un imprescindible de la temporada primaveral y, ahora también estival, sino que esta temporada las flores que triunfan son las del conocido como estampado liberty, caracterizado por pequeños ramilletes muy juntos o muy separados distribuidos por toda la prenda. Una femenina decoración que la firma más popular de Inditex ha llevado un paso más allá y ha simplificado todo lo posible en varios de sus diseños, aunque ha sido uno específico el que, ya promete, convertirse en el favorito de las expertas (con perdón del vestido escalón). Hablamos de un diseño drapeado, en color caqui, de corte mini, manga abullonada y escote en pico.

Y te preguntarás, ¿qué tiene de especial este modelo para destacar por encima del resto? Pues bien, el hecho de llevar incorporada la técnica del drapeado en el lateral del diseño, hace que favorezca a todo tipo de cuerpos al ajustarse perfectamente a la cintura y a la cadera. La manga abullonada con volantes también juega a nuestro favor, ya que estiliza y afina los brazos. Además, ahora que hemos vuelto a vestirnos con ropa de calle para dar nuestros primeros paseos, al tener un diseño elástico, hace que no abandonemos ese punto comfy que tanto seguimos buscando en los looks elegidos.

Pero si todas estas ventajas no te han convencido para convertirlo en uno de tus imprescindibles veraniegos, tenemos que añadir que se trata de una prenda que respira versatilidad y funcionalidad por todas sus vertientes. Cierto es que no necesita muchos añadidos para triunfar por sí solo, pero si añadimos que el resultado va a ser igual de brillante lo combinemos con unos botines cowboy, como Rocío Osorno o Paula Echevarría, con unas sandalias planas, con unas cuñas o, incluso, con unas zapatillas, las opciones para lucirlo se multiplican. Así que, aunque los polka dots sigan invadiendo las calles siguiendo la estela de firmas como Prada o Valentino, apuesta por las flores mini -subidas a la pasarela por Chloé, Loewe o Isabel Marant- y dulcifica todos tus looks.