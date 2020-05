Chiara Ferragni anuncia el regreso de los pitillos, ¿estás dispuesta a despedirte del chándal?

Un confinamiento puede dar para mucho. Y si no que se lo digan a la pareja más influyente de Italia, Chiara Ferragni y Fedez, que, gracias a sus bromas, coreografías de Tik Tok, planes caseros, cenas de cumpleaños y recetas a la italiana nos han hecho más amena la cuarentena. Pero ahora, Chiara Ferragni, ha puesto fin a esta etapa fijando la mirada en su nueva vida milanesa, y para eso no solo le ha hecho falta reabrir su tienda de ropa en la Via Vincenzo Capelli, sino también decir adiós al homewear de estética comfy y deportiva y anunciar el regreso de una de sus prendas más características. Y es que, si durante estas últimas semanas era habitual ver a la empresaria con pantalones joggers, sudaderas oversized, jeans slouchy, camisetas básicas, leggings y chándals -aunque eso sí, siempre fiel a sus icónicos selfies frente al espejo-, ahora los vaqueros pitillo vuelven a ser el as de su baraja estilística.

Y, aunque sea "la primera vez" que se pone unos jeans skinny después de 3 meses, lo decimos con certeza, porque en tan solo 24 horas la influencer ha otorgado doble funcionalidad a unos vaqueros pitillo de la marca We Wore What (158,28 euros) con cinco bolsillos, talle alto, cierre de botones y un toque retro gracias a los cut out de las rodillas. Primeramente, la empresaria los ha combinado con un crop top de tirantes finos, escote recto -que realza el escote sin necesidad de añadir más volumen-, transparencias y detalles florales de la firma Are Your Am I (120 euros) y, como broche final, unos zapatos mule de Dior. Más tarde, la italiana ha sorprendido a sus millones de seguidores conjuntándolos con un top punto cropped con escote pico y tirantes anchos de Zara (12,95 euros) para afrontar su jornada diaria.

De esta manera, Chiara, como buena visionaria y fiel seguidora de tendencias que es, ha demostrado que ambos looks cumplen todos los requisitos para convertirse en dos de las apuestas más infalibles del armario primaveral, entre otras cosas, por su versatilidad. Y es que no hay un compañero mejor para las prendas de corte cropped que unos vaqueros pitillo de tiro bien alto, un modelo que favorece a todos los tops de cuerpo, ya que alisa el abdomen. ¿Quieres, además, conseguir el famoso 'efecto cintura de avispa'? Añádele un cinturón, en el perfil de la empresaria tienes multitud de estilismos que te ayudarán a sacar el máximo partido a este complemento.