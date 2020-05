Alerta Fashion: después de la riñonera llega ¿el bolso pulsera?

Desde que Simon Jacquemus consiguió convertir en viral el minúsculo bolso Le Chiquito Mini, un diseño de apenas unos centímetros que se convirtió en la anécdota de su colección Otoño/invierno 2019-2020, el diseñador francés no ha cesado en su empeño de sorprender con los bolsos más insólitos. O mejor dicho, de innovar a la hora de llevarlos. Su bolso más icónico, el mencionado Chiquito, cuenta con una interminable lista de abanderadas célebres y es uno de los objetos más repetidos en los bodegones de moda más artísticos de Instagram, con permiso del ubicuo bolso acolchado de Bottega Veneta, el accesorio más codiciado de las últimas temporadas. La influencer Leonie Hanne, una de las prescriptoras de estilo con más diseños firmados por Jacquemus en su armario, ha desvelado una nueva forma de llevar este bolso en clave mini: en la muñeca.

El diseño tiene unas dimensiones de 5,3cm x 4,3cm x 1,5cm, es de ante y está fabricado en España (los bolsos de la firma se confeccionan casi todos en nuestro país y en Portugal). La propuesta se desprende de su funcionalidad y se lleva como si fuera un brazalete. En el Street Style también lo hemos visto lucido a modo de collar, combinado con otros bolsos de mayor tamaño, pero la opción de Leonie Hanne resulta más llamativa y sorprendente. No es la primera vez que Jacquemus experimenta con la forma de llevar el bolso. Si te gusta bucear en las redes sociales en busca de las tendencias más novedosas o sigues de cerca las colecciones presentadas en fashion week, recordarás el Bracelet Bag de la marca francesa. Un diseño rectangular, más similar a una cartera pequeña, que se abrocha en la muñeca con una hebilla y que sigue presente en los looks de algunas invitadas a las últimas semanas de la moda. Además de este microbolso pulsera, en la colección Otoño/invierno 2020-2021, el sello propone relevar definitivamente la riñonera y sustituirla por un bolso-cinturón más discreto, una alternativa que vimos en su último desfile y que recuerda a aquellos looks (para olvidar) de principios del año 2000, cuando el móvil se llevaba en el cinturón como un accesorio más.

Louis Vuitton, en su colección Primavera/verano 2020, también se ha lanzado a la fiebre de los bolsos XXS. En su caso, con unas mochilas y riñoneras de tamaño muy reducido, pensadas para llevar en la muñeca y para enloquecer a coleccionistas y amantes de los bolsos en todas sus versiones. Estas propuestas, bautizadas con el nombre de Party Palm Spring Bracelet y Pulsera Party Bambag, son otras de las apuestas que confirman el éxito de esta microtendencia de bolsos micro. Creaciones que ya se están dejando ver en las redes sociales de algunos perfiles especializados, como el de @bagaholicboy en Instagram. De momento, habrá que esperar para ver si estos modelos trascienden más allá del universo digital.

En la colección de Loewe de la pasada Primavera/verano 2019, Jonathan Anderson también hizo un guiño sutil a la tendencia del bolso-pulsera. El creativo irlandés subió a la pasarela algunos diseños similares a un monedero circular que se lucían en la muñeca, combinados con bolsos de mayor tamaño. Una versión más realista e incluso práctica para guardar monedas, auriculares o cualquier objeto pequeño que termina por perderse en los bolsos más grandes.