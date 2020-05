Las firmas de moda lanzan sus propias mascarillas: ¿son eficaces? ¿cómo utilizarlas?

Al inicio de la crisis sanitaria, muchas marcas de moda, además de hacer notables donaciones, se sumaron a la lucha contra el coronavirus fabricando batas médicas, uniformes para sanitarios o mascarillas. En algunos casos también poniendo a disposición del Gobierno su vasta red logística, como fue el caso de Inditex en España o ayudando en la producción de geles desinfectantes, como el grupo LVMH en Francia. Más de dos meses después del comienzo de la cuarentena, la industria atraviesa un momento de cambio, tratando de adaptarse a la nueva realidad que nos espera. El uso de la mascarilla, muy pronto obligatorio en España en espacios cerrados, ya ha sido interiorizado por las firmas de moda, que desde hace semanas han incluido una nueva categoría entre sus propuestas, la de las mascarillas no sanitarias, en muchos casos con fines solidarios. Pero, ¿es fiable utilizar este tipo de modelos de tela?, ¿cómo deben ser usados y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacernos con uno de ellos? Hablamos con varios expertos para resolver las dudas.

Normalizar el uso de las mascarillas

Reme Navarro, farmacéutica y CEO de Mifarma, se muestra prudente acerca de las mascarillas de tela y recuerda que lo importante es proteger la salud: "Es cierto que muchas marcas de moda ya están normalizando el uso de mascarillas de tela como un complemento más. Esto puede ayudar a que toda la población tome consciencia de la necesidad de utilizar mascarilla en todo momento. Sin embargo, no hay que olvidar el sentido y principal objetivo de la mascarilla que es protegerte y proteger al resto para evitar la propagación del virus. Hay que ser muy cauteloso y prudente a la hora de elegir y utilizar una mascarilla ya que no todo vale".

En una amplia mayoría, los diseños que están confeccionando las marcas de moda son mascarillas no sanitarias, es decir mascarillas de tela que no incorporan los filtros adecuados para la protección. Algunas firmas, como Dominnico, advierten que sus mascarillas "solo pueden usarse como complemento estético". Otras incluyen modelos con aberturas laterales donde se pueden introducir filtros desechables después de cada uso, por ejemplo en el caso de laagam, la marca vende mascarillas con un pack de filtros probados en laboratorios. Reme Navarro señala otra manera de llevarlas, complementando su uso con mascarillas homologadas. Es decir, utilizando la mascarilla de tela como cubremascarillas, algo que también proponen desde algunos sellos: "Los diseños de tela que suelen fabricar algunas marcas de moda, no son equipos de protección individual ni productos sanitarios, por lo tanto, es fundamental complementar su uso con mascarillas que sí nos protejan con otras medidas como el distanciamiento social o el lavado frecuente de manos".

En caso de duda a la hora de elegir mascarilla, el doctor Ordi Ros, adjunto de medicina interna del Grupo de investigación de Enfermedades Autoinmunes del Instituto de Investigación de la Vall d’Hebrón de Barcelona y miembro de la plataforma Top Doctors, sentencia que "si no se quiere hacer experimentos, se debe usar mascarillas FFP3, las cuales también se corresponden con el modelo de mascarilla N95, según normativa americana NIOSH. La válvula da un mayor confort porque disminuye la humedad interior. Por otro lado, la FPP2 también sería válida para situaciones de menos exposición", subraya el experto. Y recuerda que "una buena mascarilla filtra mínimas partículas y debe tener un mínimo escape".

Mascarillas lavables pero no de uso ilimitado

Otro punto en común de muchas de las mascarillas de tela que ofrecen las marcas es que son reutilizables, aunque su uso no es ilimitado. Después de llevarla se recomienda lavarla a alta temperatura pero hay que tener en cuenta que después de varios lavados, la mascarilla reduce su eficacia: "La eficacia de la mascarilla no se conserva en su totalidad cuando se desinfecta varias veces. Y como comentaba anteriormente, hay mascarillas de tela de muchos diseñadores que pueden lavarse mínimo a 60º pero los filtros no se desinfectarían y habría que sustituirlos por otros nuevos", recuerdan desde Mifarma. En definitiva, a la hora de apostar por una mascarilla de tela es importante tener en cuenta que el grado de protección no es óptimo y que se debería completar con filtros o lucir sobre una mascarilla homologada, en caso de que se quiera elegir este tipo de mascarillas higiénicas. Para las personas que hayan sido contagiadas, con síntomas o positivos asintomáticos, el Ministerio de Consumo recomienda utilizar mascarillas quirúrgicas, además de seguir las medidas de higiene que ya forman parte del día a día, como el distanciamiento social y lavado de manos.

La buena acogida de las mascarillas de tela

Desde el lado de las marcas, la acogida de estos modelos de tela parece que está siendo positiva, a juzgar por el mensaje de Agotado que acompaña a muchos de los diseños que están a la venta en tiendas online. La firma de abanicos Kausi ha apostado también por las mascarillas, utilizando los tejidos estampados de sus diseños. Alejandra Arias y Laura Corces, fundadoras de la marca, confirman el éxito de estas propuestas: "Nos ha sorprendido favorablemente la acogida teniendo en cuenta las circunstancias actuales, aunque el carácter alegre y comprometido de los españoles hace que estas iniciativas sean muy bien aceptadas. Nuestras mascarillas están 100% hechas en España, fabricadas por nuestros talleres de artesanos abaniqueros en la Comunidad Valenciana. Además que sea una iniciativa solidaria, de cada pack de #kausimasks vendido donamos el 20% a la Fundación Aladina, inspira a que todos aportemos nuestro granito de arena". En Kausi insisten en que sus mascarillas no son un producto sanitario, "sin embargo, gracias a su diseño con la ayuda de filtros desechables contribuye a reducir riesgos. Todas las mascarillas tienen una abertura para introducir cualquier tipo de filtro y asegurarte una protección mayor que si no llevarás nada. Además, ya estamos fabricando mascarillas con tejidos homologados", añaden.