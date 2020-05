Paula Echevarría, espectacular con un vestido rosa para su planazo ‘virtual’ con la chupipandi

Aunque pensábamos que Paula Echevarría ya se había atrevido con todos los estampados del verano, la actriz nos ha dejado claro lo equivocadas que estábamos. Y es que su vestidor es uno de los más completos en lo que tendencias se refiere, algo que ha demostrado en infinitas ocasiones. Desde que comenzara el confinamiento, la actriz no ha cesado de compartir con sus seguidoras cada uno de los conjuntos y estilismos que escogía, una selección en la que los vestidos y las minifaldas han cobrado gran protagonismo, alternándose con prendas de punto y conjuntos fluidos. Sin embargo, y como ya hiciera para su cita romántica en casa, hay ocasiones que merecen una dosis extra de glamour. La pasada noche del jueves, previa al día de San Isidro, Paula disfrutó de una cata virtual con la famosa 'chupipandi', para la que escogió el que ya se ha convertido en el look de noche más bonito del verano.

La asturiana compartió una nueva imagen, ataviada con un vestido rosa en un tejido de poliéster con efecto satinado, de corte wrap, escote en pico y falda asimétrica. Una silueta que resulta especialmente favorecedora debido al ajuste en la cintura y a que consigue disimular la zona de las caderas. Pero además, se trata de una pieza que combina algunas de las tendencias clave de la temporada. Además del color y el estampado de leopardo en contraste, incluye un volante que recorre el bajo de la falda, mangas con hombreras y fruncidos en el puño, y detalles de plumas en el cinturón. Todo ello en un diseño comodísimo, cuyo uso podrás alargar hasta los meses de transición, gracias a la largura de las mangas.

Para completar el look, y fiel a la rutina que muchas hemos adquirido estas últimas semanas de no llevar calzado, la actriz escogió un colgante de Fetiche Suances en forma de corazón decorado con cristales de Swarovski en varios colores, con collar de cadena en baño de oro de 24 quilates. Mientras que mantuvo su clásica pedicura blanca, uno de sus secretos para potenciar el bronceado, en las manos prefirió una manicura más oscura. Como look beauty, recogió su cabello en una coleta baja y apostó por un maquillaje centrado en los labios, que creó a partir de sus básicos de belleza, con labial rosa a juego con el vestido, delineador, máscara de pestañas y toques de iluminador para esculpir el rostro. El resultado habla por sí solo, un look perfecto y comodísimo para estrenar en casa y reciclar a lo largo de todo el verano.