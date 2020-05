María F. Rubíes va a convencerte de que este verano necesitas ropa arcoíris 🌈

Meter la ropa de invierno en cajones y sacar las prendas primaverales es, quizá, uno de los momentos más significativos del año. Y ya no solo porque guardemos las piezas de abrigo y dejemos espacio a los diseños fluídos y fresquitos que tanto nos gustan, sino porque, de cara a los meses de calor, la explosión de color es el nuevo negro. Así que, si eres de las que, desde pequeña, siempre ha sido muy fan de la mezcla multicolor, estás de enhorabuena porque este verano -más que nunca- tus estilismos se convertirán en un auténtico arcoíris. Y si no, que se lo digan a María Fernández Rubíes, quien ha visto en la situación atípica que estamos atravesando el momento perfecto para suministrar a su más de medio millón de seguidores una dosis de alegría y positividad a través de sus looks.

Y es que la experta en moda tiene muy claro que, ahora que comienzan a subir las temperaturas y los días son más largos, sus apuestas tienen que respirar color y optimismo por todas sus vertientes. Dentro de las infinitas adquisiciones textiles que se nos pasan por la cabeza para convertirlas en las protagonistas de nuestros estilismos veraniegos, el color aparece en la mayoría. En forma de crop tops, faldas, bermudas, shorts, blusas, camisetas o pantalones vaporosos, no hay prenda que se resista a llenarnos de una positividad multicolor súper apetecible. Pero, después de observar al detalle los últimos looks de la influencer, nos queda claro que, si tuviésemos que decidir cuál será el aliado infalible de la tendencia arcoíris, los vestidos fluidos ganarían por goleada.

Es más, desde que hace unas semanas nos sorprendiese con un vestido midi plisado de And Other Stories con estampado geométrico y en tonalidades lilas, rosas, azules y naranjas, María no ha cesado en su empeño por mostrarnos que solo hace falta echar un vistazo a los colores diferentes y contrastados para inundarnos de dinamismo y alegría. Otra de sus apuestas más aclamadas fue un maxi vestido perteneciente a la colección de Billabong x Sincerely Jules con llamativas rayas arcoíris, un suave tejido y un pronunciado escote.

Y de las rayas pasamos al universo floral, en el que madrileña se ha introducido por partida doble. La firma Mossi ha sido la encargada de firmar los dos diseños. Un dúo que tan solo se diferencia en la gama cromática, ya que ambos son minis y con manga larga acampada. ¿Los colores elegidos? En el primero, pese a que las pinceladas amarillas, azules, rosas y rojas estén presentes, la tonalidad lila es la que predomina. En el segundo, la fusión de colores es de carácter impresionista, lo que da lugar al popular arcoíris.

Firmas como Christian Louboutin, Prada, Miu Miu o Moncler ya hicieron a esta tendencia protagonista de sus propuestas al subirla a pasarela, así que sigue el ejemplo de la influencer: abre tu armario, ponte el arcoíris encima, combínalos con unas zapatillas y... ¡a disfrutar de los primeros paseos, los días soleados y las altas temperaturas!