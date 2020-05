¿Adivinas qué tienda se ha inspirado en el icónico 'jungle dress' de Jennifer López?

Han pasado más de ocho meses, pero el momento histórico que protagonizó Jennifer López al cerrar el desfile de Versace el pasado septiembre durante la Semana de la Moda de Milán aún sigue grabado en nuestra memoria. Todo el front row se paralizó al ver a la artista pisar con fuerza y firmeza la pasarela con una versión actualizada del modelo icónico jungle dress de estampado selvático semitransparente, escote interminable e infinitas aberturas que lució para asistir a la ceremonia de los Grammy en el año 2000. Un diseño que no solo dejó boquiabiertos a todos los invitados, fotógrafos y asistentes a la gala, sino que se convirtió en la búsqueda más popular del momento en Internet y provocó que naciera Google Imágenes. Fue tal el impacto que causó que, 19 años después, Donatella volvió a otorgarle unos minutos de protagonismo sobre su pasarela con una versión mucho más sugerente. Y ahora las firmas mainstream, con Berskha a la cabeza, parece que lanzarán sus propios diseños.

Como era de esperar, detrás de la gran diseñadora italiana muchas otras firmas de moda asequibles han rendido su particular homenaje a uno de los momentos fashion más recordados de los últimos tiempo, escogiendo el estampado tropical como inspiración para sus colecciones de primavera-verano. También el gigante Intidex y más concretamente Berskha, que además de convertir este print en una de las tendencias más deseadas de la temporada estival, ha lanzado su versión particular del icónico jungle dress. Es más, no solo hablamos de un diseño, sino de dos. Por una parte nos ofrece un vestido largo, manga larga, escote en 'V' y aberturas en la cintura y, por otra, uno corto, espalda descubierta y, también manga larga y escote en pico. De esta manera, la marca gallega nos presenta un diseño mucho más versátil que el original en tonos verdes, detalles metalizados y con juegos de transparencias.

Eso sí, si tu preocupación es si ambos mantienen intacta la sensación tropical, la respuesta es un sí rotundo. ¿Lo mejor? Que Berskha te abre un amplio abanico de combinaciones como guía de acierto seguro a la hora de elegir un estilismo diurno y nocturno. ¿Estás visualizándote con la versión larga en tu próxima cena romántica? Ve a lo seguro y apuesta por unas sandalias de tiras de tacón, no habrá margen de error posible. ¿Prefieres un look cómodo y apuestas por el minivestido para tus primeros paseos? Combínalos con unas zapatillas. Sea cual sea tu calzado elegido el resultado será el mismo: femenino, veraniego y sexy a partes iguales. Y es que, al ser un print que capta la atención de cualquier mirada, no habrá ningún zapato ni complemento que le reste protagonismo.