Chiara Ferragni sigue llevando la misma camiseta... ¡29 años después!

Hace unos días, Chiara Ferragni celebraba su cumpleaños más atípico en su casa de Milán. Confinada junto a su familia, la italiana festejó sus 33 años con una cena romántica con la que Fedez superó a todos los novios. Como suele ser habitual, la empresaria comparte el día a día con sus millones de seguidores, no solo con posts de moda, también recetas, retos virales y, por supuesto las fotos del pequeño y adorable Leo. En una de sus últimas instantáneas, la fundadora de The Blonde Salad ha echado la vista atrás casi tres décadas y ha compartido una foto suya de niña, con el cabello rubio rizado y una camiseta que ¡sorpresa! la influencer sigue llevando 29 años después.

Ella misma lo ha explicado en el post, donde se ve una imagen de Chiara en la actualidad y otra de cuando tenía unos tres años. Junto a la publicación se puede leer el siguiente mensaje: "Misma camiseta, 29 años después". Se trata de una sencilla camiseta de manga corta en color gris lavado con el dibujo de un bebé durmiendo abrazado a un osito de peluche. La publicación supera los 325.000 me gusta y acumula centenares de comentarios. Teniendo en cuenta el espacioso vestidor que la italiana tiene en su casa, donde no faltan las últimas tendencias ni los bolsos o zapatos objetos de deseo del Street Style, resulta llamativo que está prenda haya sobrevivido tantos años sin ser abandonada en alguna caja o en el fondo del armario olvidándose de su existencia.

Una prueba más de que las prendas vintage suman cada vez más adeptas, que contribuyen a transmitir a golpe de look un mensaje necesario en la industria de la moda: la ropa no tiene fin. Otras influencers, como la francesa Camille Charrière están de acuerdo con esta filosofía y apuestan por reciclar y reutilizar diseños, en contra de lo que promueven algunos perfiles de prescriptoras de estilo, alentando a las compras con frecuencia. En los pasados premios Bafta, la francesa acudió con el mismo vestido del año anterior: "Me he retado a mí misma a llevar exactamente el mismo vestido que llevé a los Bafta el pasado año, pero lucido de diferente manera", escribió junto a la imagen del look. Además, sobre la alfombra roja, de las Kardashian a Penélope Cruz, cada vez es más frecuente que las celebrities recuperan piezas de años pasados, dando un nuevo valor a estas creaciones vintage.

Con varias años de diferencia entre una y otra imagen, Chiara Ferragni da un paso más y reutiliza una camiseta de la infancia dando lugar a un look muy especial. Hace unas semanas, la italiana compartió otra fotografía donde aparecía vestida con la misma camiseta que su hijo Leo, aunque ella la lucía en versión cropped. "¿Quién lo lleva mejor?", preguntó en tono de humor a sus seguidores. Obvio, el ganador fue el pequeño Leo.