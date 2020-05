Chiara Ferragni celebra su cumpleaños más atípico con (muchas) flores, galletas con mensaje y tarta

De una manera muy diferente a la de años pasados, Chiara Ferragni ha celebrado su 33º cumpleaños en su casa de Milán. Desde hace varias semanas, la italiana está pasando al aislamiento junto a su hijo Leo, su marido Fedez y su suegro. Los #Ferragnez han demostrado con sus infinitos planes caseros y retos virales que no se aburren, pero seguro que el día de hoy ha sido de los más especiales de la cuarentena. Tal y como ha compartido en sus redes sociales, Chiara ha soplado las velas con "la primera tarta del día", ha señalado mientras posaba junto a un postre de frutas tan apetitoso como instagrameable. Esta fecha es doblemente especial porque, además de celebrarse el cumpleaños de la empresaria, coincide con el aniversario de su pedida de mano. Los fans de la influencer recordarán que, hace ya tres años, en un concierto de Fedez en Verona, el cantante pidió matrimonio a Chiara frente a miles de personas.

Teniendo en cuenta que las celebraciones en casa de los Ferragnez no son como las de cualquier anónimo del mundo, no solo ha habido tarta para soplar las velas. La empresaria de moda ha recibido decenas de ramos de flores en su día. Rosas blancas, rojas y rosas, tulipanes, hortensias... han inundado de primavera el salón de la fundadora de The Blonde Salad. "Gracias a todos por vuestro amor en mi cumpleaños", ha escrito junto a la instantánea en la que aparecía rodeada de flores. Además de las felicitaciones de sus millones de seguidores, rostros conocidos como Alice Campello, Donatella Versace o Sofía Sánchez de Betak han querido expresar sus mejores deseos para la italiana. Además de la tarta y las flores, Chiara también ha tenido en su día un desayuno con galletas personalizadas con diferentes mensajes y un regalo muy especial con la cara de algunos de sus amigos más cercanos.

La celebración se alargará durante el día y seguro que Chiara nos sorprende con algún estilismo de alto impacto. Durante el día, ha optado por un total look azul cielo de su firma homónima de ropa, formado por un top tipo corsé y un pantalón corto de tiro alto, dos piezas perfectas para estar cómoda en casa sin optar por el pijama. De momento, para romper con la rutina, ha apostado por un maquillaje más elaborado que otros días. En una videollamada con su maquillador habitual, Manuele Mameli, la italiana ha seguido los pasos del experto para acertar con su beauty look. Un cumpleaños atípico que sin duda siempre recordará.