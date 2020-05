Si tenías dudas de cómo llevar el 'tie-dye', el look de paseo de Ana de Armas te interesa

Se ha convertido en habitual ver a Ana de Armas y Ben Affleck pasear en compañía de sus mascotas. La actriz, que está pasando estas semanas en su casa de Los Ángeles, demuestra en cada salida a la calle la buena sintonía que hay entre los dos. Desde hace un tiempo, los dos han optado por llevar mascarilla como medida de prevención y parece que Ana, además, se ha rendido a una de las tendencias más populares de la cuarentena: el tie-dye. Las prendas con este tipo de estampado han sido de las más buscadas en Internet durante el confinamiento. Así lo desvela la plataforma de moda Lyst en un informe acerca de los diseños más buscados en estas semanas. Versionado en multitud de ocasiones, este dibujo de inspiración años sesenta se puede también conseguir en casa, incluso si no eres muy diestra con el do it yourself.

En su look de paseo, Ana de Armas ha vuelto a sucumbir a los vaqueros, de nuevo un modelo de corte pitillo, con un diseño básico de tiro alto cuyo bajo se alarga ligeramente por encima del tobillo (algo que se potencia con el dobladillo), un detalle que parece superfluo pero es perfecto para estilizar la silueta y alargar las piernas de manera visual. Como decíamos, lo más llamativo del vestuario es la camiseta. Un modelo tie-dye en color azul oscuro y blanco de corte cropped. El largo de este diseño de manga corta no sobrepasa la altura del ombligo y tiene un efecto desenfadado, similar al que se obtiene al cortar con unas tijeras un trozo de tela. Confirmando una vez más su gusto por el calzado cómodo -recordemos que sus zapatillas blancas de Saint Laurent son el calzado más repetido en sus looks de calle- esta vez la actriz ha elegido unas merceditas básicas en negro, de The Row. Una propuesta de tacón bajo que contrasta con el estilo informal del tie-dye y ayuda a proporcionar un aire diferente al estilismo.

Como toque final, el único complemento con el que Ana completa el vestuario son las joyas. En esta ocasión, se ha decantado por varias cadenas de diferente largo y, a simple vista, no se aprecia su colgante más comentado: un semicorazón que llevó a sus fans a preguntarse quién tendría la otra mitad. Ben Affleck, por su parte, ha seguido la misma fórmula de estilo que la actriz: vaqueros y camiseta (un modelo donde se podía leer la palabra Habana, ¿un guiño a Cuba, el país natal de la intérprete?)

La actriz, que cumplió 32 años el pasado 30 de abril, atraviesa un dulce momento personal después de un año plagado de éxitos en el ámbito profesional. Su próximo gran estreno, la nueva película de James Bond, No time to die, ha consolidado a Ana en la industria, gracias a su papel de nueva chica Bond. Todavía no se conoce la fecha en la que llegará a los cines (tuvo que ser aplazada debido a la crisis sanitaria), pero no será su único estreno. Hace solo unos días lanzaba en Netflix la película Sergio y tiene otros dos largometrajes en fase de postproducción: Blonde, donde se pone en la piel de Marilyn Monroe y Deep Water, el thriller en el que conoció a su actual pareja.