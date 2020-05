El top fruncido '2 en 1', el diseño adaptable con el que lucir tipazo este verano

A estas alturas de la primavera y habiendo pasado ya el ecuador del entretiempo, las tendencias que protagonizarán los cálidos días y las eternas noches de verano se han instalado en la ciudad. Algunas todavía están esperando a las altas temperaturas para salir del armario, otras se han dejado entrever en pequeñas dosis y otras, por el contrario, están desplegando todo su potencial gracias a los diseños primaverales. Y es que, que Zara reabra hoy sus tiendas físicas después de casi dos meses cerradas solo puede significar una cosa: el shopping está de vuelta. Tops de corte cut out, micro shorts, escotes pronunciados, bralettes al descubierto, vestidos lenceros... si hay algo en lo que han coincidido gran parte de las colecciones primavera-verano 2020 es en la confirmación de que lo sensual y sexy ha vuelto. Pero no tendría ningún sentido hablar de prendas que juegan a mostrar partes de la piel sin mencionar los tops de escote fruncido.

Y no, no hablamos del famoso nido de abeja (aunque si eres muy fan de esta tendencia, aquí tienes la guía de estilo definitiva para lucirlo como una experta), sino que nos referimos a aquellos diseños que incorporan un fino lazo en la parte frontal con el que acortar o alargar la prenda a la altura que quieras. Sí, lo más probable es que se te haya venido a la cabeza tu etapa adolescente en la que te pusiste este tipo de pieza hasta desgastarla, pero la versión 2.0 que ha invadido las colecciones actuales se presenta con un toque más romántico y sensual. Pero si además de esta irresistible carta de presentación te decimos que ofrece en 2x1 en ventajas, su éxito se multiplica. ¿Eres más de sacar partido a tu pecho o a tu abdomen? Si eres de las que no sabría decidirse entre uno u otro, tranquila, que con esta prenda puedes potenciar ambas cosas. ¿Quieres mostrar un escote más pronunciado y presumir de vientre? Ajusta los lazos al máximo para conseguir un crop top. ¿Lo mejor? La arruga crea un efecto voluminoso que afina la silueta, alisa el abdomen y potencia ligeramente el pecho.

Como siempre y para no perder la costumbre, las influencers ya han convertido esta tendencia en una de sus favoritas para el verano. Y es que, no importa el tipo de manga, tejido, color o estampado que se identifique con tu personalidad estilística porque, al existir tanto modelos como tu imaginación alcance, encontrarás alguno que vaya acorde con tus gustos. Si quieres que toda la atención se focalice en esta prenda, lo mejor es que hagas como Eider Prado y Sara Bace y apuestes por una tonalidad o estampado llamativo, que en este caso han sido Zara y Bershka las encargadas de firmarlos. Si por el contrario, quieres apostar por el clásico binomio blanco y negro o seguir la gama de tonalidades pastel, sigue el ejemplo de María Pombo o Joana López, ambos modelos de la firma Noon Spain.

Con falda, pantalón, short o bermudas, el top de escote fruncido es la pieza que faltaba en el puzle estilístico de tendencias veraniegas, aunque las expertas recomiendan combinarlo, en su mayoría con prendas de cintura alta para no dejar el vientre totalmente al descubierto. Fresquito, holgado y protagonista de los looks urbanos de las influencers ¿qué más necesitas para convertirlo en tu aliado infalible?