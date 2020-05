La última prueba FASHION de que Victoria Beckham y Nicola Peltz se llevan genial

Atrás quedaron esos años en los que los hijos de los Beckham iban con mamá y papá a todas partes. En concreto, los dos mayores, Brooklyn y Romeo, quienes hacen planes de manera independiente y al margen de sus progenitores, aunque eso sí, la mayoría de veces en compañía de sus novias. Y es que, Nicola Peltz y Brooklyn se han convertido, desde el comienzo de su romance, en una de las historias de amor más importantes del universo celebrity, algo con lo que tanto Victoria como David parecen estar la mar de contentos. Su estrecha relación con la actual novia de su hijo se consolida por momentos, especialmente con Victoria, con quien ya no solo comparte bailes, cumpleaños, fotografías y vídeos, sino que también guarda una fuerte conexión estilística -incluso muchos de lo seguidores de la pareja afirman que la ex Spice Girl es la fuente de inspiración directa de la estadounidense-. ¿La última prueba que lo demuestra? El look de Nicola con una prenda de la colección que Victoria diseñó para Reebok.

LEER TAMBIÉN: Vestirse como su suegra: la estrategia de las novias de Brooklyn para caerle bien a Victoria Beckham

Igual que la novia de Romeo Beckham, Mia Moocher, compartía hace unos días un look para pasar el día en casa firmado por Reebok x Victoria Beckham SS20, ahora es Nicola quien hace un claro guiño a su suegra apostando por un crop top negro de cuello halter perteneciente a esta línea. La actriz escogió esta prenda para pasar un día de lo más soleado en compañía de Brooklyn. Y es que fueron la cultura surfera y el mar de California lo que inspiraron a Victoria Bechkam a la hora de diseñar, por lo que, aunque está catalogada como una colección sporty, los diseños siguen a pies puntillas las tendencias más actuales (tops, pantalones joggers o mallas de ciclista).

La respuesta de Victoria aún no la conocemos, pero seguramente le haya hecho especial ilusión ver, de nuevo, como otra de sus nueras ha incluido alguna de las prendas de la colaboración en sus estilismos. La familia Beckham se amplía y el estilo personal y característico de la diseñadora se expande hacia nuevas generaciones, siendo éstas las mejores embajadoras de su firma o, en este caso, de sus colecciones de colaboración. Primero Brooklyn y ahora Romeo, los hijos del matrimonio británico más seguido se hacen mayores y comienzan a volar solos, aunque eso sí, el título de la pareja más chic de la década de los 2000 por ahora lo siguen teniendo en su poder Victoria y David. Nosotras ya estamos ansiosas por descubrir la próxima presa estilística de la diseñadora, ¡no te hagas mucho de rogar, Cruz!