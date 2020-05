La confirmación definitiva de Rosalía como icono de estilo, la gala MET que nunca se celebró

Es uno de los acontecimientos destacados del calendario de la moda. La Gala Met organizada por el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, celebrada desde hace años el primer lunes de mayo, es una de las fiestas más exclusivas de la industria, no solo vale con ser famoso para ser invitado a ella. De hecho, en la pasada edición hubo cierta polémica al rumorearse que una de las mediáticas hermanas Kardashian (en concreto, Khloé), no había sido invitada a la celebración por ser demasiado "C list". Una información nunca confirmada que sirvió para reafirmar la exclusividad de la gala. La edición de 2020, la número 72, está pospuesta de manera indefinida, por lo que no podremos deleitarnos con los elaborados looks de alfombra roja de otros años. Sin embargo, además de los detalles que ya se conocían, como la temática y los anfitriones de la fiesta, se ha desvelado que este año habría habido presencia española sobre la red carpet. Tal y como recoge la edición norteamericana de Vogue, en su versión digital, Rosalía iba a hacer su debut en la Gala Met, tomando así el relevo de otras españolas como Penélope Cruz, a quien pudimos ver en 2019 después de varios años sin acudir a esa fiesta.

"Rosalía iba a hacer su debut en la Gala Met de este año y está decidida a hacer de esta fecha algo inolvidable con una mezcla enérgica de su música preferida", recoge el artículo, en el que se comparte una playlist creada por Rosalía de acuerdo a la temática de la gala, About Time: Fashion and Duration. La artista catalana está cada vez más presente en la industria de la moda y su reconocible estilo ha hecho de ella un icono para las generaciones más jóvenes. Desde el lanzamiento del exitoso álbum El Mal Querer en 2018, muchas firmas han dirigido su mirada a la cantante. La española Pull&Bear fue la más rápida, al contar con Rosalía para diseñar una colección cápsula que llegó a las tiendas en noviembre de 2018. También ha conquistado a firmas de belleza como Yves Saint Laurent, con quien trabaja desde hace tiempo. Sobre el escenario, ha conseguido dar a conocer a diseñadores emergentes como Dominnico, uno de los artífices del vestuario de su última gira que, junto con Palomo Spain, se han convertido en dos de sus marcas de cabecera.

Fuera de España, la moda también se ha rendido a los pies de Rosalía. En sus apariciones sobre la alfombra roja, ha apostado con frecuencia por los diseños de Riccardo Tisci para Burberry. De hecho, la cantante de Malamente tiene una gran relación con el diseñador y no se perdió el desfile de Primavera/verano 2020 de la marca, donde compartió primera fila junto a la actriz de Euphoria Hunter Schafer y Dua Lipa, otros dos de los nombres más influyentes de la actualidad. Su gusto por las tendencias menos convencionales le lleva a decantarse por sellos como Marina Serre, firma presente también en el vestidor de su amiga Kylie Jenner, con quien comparte su gusto por las propuestas ceñidas y las uñas extralargas. Jacquemus, Saks Potts o las españolas ManéMané y María Escote (presentes en uno de sus últimos videoclips) reflejan también el estilo de la cantante y, quién sabe, quizá podrían haber sido las encargadas de confeccionar el look de alfombra roja de Rosalía en su último debut, el de la prestigiosa Gala Met.