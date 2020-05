Bordar vaqueros, hacer 'collages' y otros planes caseros por si te has cansado de cocinar bizcochos

A estas alturas de la cuarentena es posible que ya te hayas convertido en una experta en hacer tu propia ropa con estampado tie-dye, o que hayas multiplicado tu número de likes en redes sociales gracias a los bodegones más especiales. O quizá te haya dado por probar con la repostería, cocinando cupcakes y bizcochos para toda la familia. Aunque ya se puede disfrutar de los primeros paseos, todavía quedan unas semanas por delante hasta llegar a la "nueva normalidad", tiempo durante el que estaremos en casa más de lo habitual. Por eso, y por si te has cansado de tu faceta de repostera, recopilamos diferentes planes para hacer en casa y seguir poniendo a prueba tu creatividad. Desde bordar vaqueros hasta experimentar con las manicuras más atrevidas de la temporada o animarte pintando con acuarelas. Estos son algunos de los planes más divertidos vistos en el universo digital.

- Bordados personalizados: La influencer Lucía Bárcena ha compartido en su perfil de Instagram las claves para personalizar tus vaqueros favoritos. Y no tiene que ver con rasgar la pernera sino con añadir bordados en algunas zonas de la prenda, por ejemplo en uno de los bolsillos traseros. En su caso ha optado por bordar pequeñas flores de color, con un resultado que ha conquistado a muchos de sus seguidores. Para ponerlo en práctica, puedes hacerte con un kit de costura que contenga hilos de diferentes tonalidades (en Amazon es fácil encontrar diferentes propuestas) y tener paciencia, porque es posible que no salga a la primera. En YouTube hay varios vídeos tutoriales en español para aprender a hacer este DIY.

- Experimenta con el 'nail art': Dentro de poco podrás volver a tu salón para pedir tu manicura favorita, pero ahora puede ser un buen momento para experimentar en casa con algún nail art diferente. Para celebrar la primavera, apuesta, por ejemplo, por una manicura de flores, como el diseño de margaritas de Jenny Walton, una alternativa que en su caso solo necesita dos colores: amarillo y blanco. Este dibujo es de los más sencillos ya que no exige demasiada práctica. Si quieres conseguir el mejor resultado, hazte con un set de pinceles especializados para lograr un trazo preciso.

- 'Collages' de moda: Otro plan entretenido y con el que no necesitarás invertir nada de presupuesto consiste en hacer collages. Si eres lectora habitual de revistas seguro que tienes multitud de ejemplares por casa. Y sí, sabemos que no te quieres deshacer de muchos de ellos, pero quizá en algunas de las páginas de publicidad de revistas que no colecciones o de catalogos de moda o periódicos puedas encontrar la inspiración que necesitas. Solo necesitas unas tijeras, pegamento y dejar volar tu imaginación. El collage lo puedes construir sobre un cuadernos de hojas más gruesas o sobre diferentes cartulinas.

- Pulseras de abalorios: Vuelve a tu infancia y lánzate a crear pulseras de abalorios. Si te gustan las tendencias recordarás que, el pasado verano, este tipo de bisutería se convirtió en una de las grandes tendencias en materia de accesorios. Sara Escudero (@collagevintage) ha aprovechado el tiempo libre extra para hacer pulseras de cuentas de colores, una afición que ha convertido en iniciativa solidaria ya que ha puesto a la venta online varios diseños (con un precio desde 15€) cuyos beneficios íntegros se destinarán a la Cruz Roja española.

- Desconectar pintando: Muchas influencers se lanzaron al comienzo de la cuarentena a pintar con acuarelas pero es en el perfil de Belén Hostalet donde encontrarás los consejos que necesitas para aprender o mejorar tu pintura. La influencer, que ha creado el hashtag PaintingWithBelen, comparte directos en Instagram y tutoriales en YouTube del proceso de creación de sus cuadros y anima a sus seguidores a probar ellos mismos con el pincel. Aunque habitualmente muchos de sus cuadros son pinturas al óleo, durante estas semanas está compartiendo creaciones hechas con acuarela, más accesible y fácil para principiantes.