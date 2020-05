Nido de abeja, la tendencia con la que Zara planea conquistarnos a todas este verano

Todavía estamos en primavera pero ya son muchas las firmas que han puesto sobre la mesa algunas de las tendencias que llevaremos sin parar durante los meses estivales. Tops de cuadros vichy, pantalones paper bag, vestidos florales, mallas de ciclista, vaqueros patchwork, camisetas con hombreras, shorts tweed, conjuntos de punto... son algunas de las prendas que ya están agotando sus existencias. Cada verano tiene su receta secreta y parece que el 2020 estará marcado, a nivel de estilo, por el regreso de un acabado que seguramente llevaste cuando eras niña, el nido de abeja. Un fruncido que respira dulzura, elegancia y un toque naif por todas sus vertientes. Por supuesto y para no perder la costumbre, Zara ya lo ha convertido en el objeto de deseo de las que más saben de moda.

¿Quién dijo que el 'menos es más'? El gigante textil no entiende de pequeñas pinceladas y una prueba de ello han sido sus últimas colecciones, donde ha dejado claro que el estilo fruncido vuelve pisando fuerte. Solo nos ha hecho falta entrar en la web de la firma para darnos cuenta que el nido de abeja se ha convertido en el fiel acompañante de las prendas veraniegas. Colores block, lunares, tonalidades pastel, flores... no hay print que se le resista. Pero, ¿y si te dijésemos que este bordado smocking, además de ser una apuesta infalible para conseguir un look tanto de día como de noche, se adaptase a todo tipo de cuerpos?

Dispuesto a conquistar la ropa adulta, el nido de abeja presenta, entre otras ventajas, amoldarse a la perfección a cualquier figura -sin el hándicap de ceñir demasiado-. Y es que, dependiendo de dónde se encuentre este bordado, el resultado visual será distinto. Si está colocado a la altura de la cintura, reducirá un par de centímetros de la misma, mientras que si se encuentra en el escote, favorecerá y potenciará a aquellas que tienen el pecho más pequeño. Aunque la clave erradica en saber jugar con él, es importante mencionar, desde el punto de vista estilístico, que los vestidos serán, sin duda alguna, la apuesta que arrasará. La generación millennial, con Zara a la cabeza, ya ha reinventado esta tendencia, ¿cuál será tu primera adquisición para afrontar los cálidos días y las eternas noches de verano?