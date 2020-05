Si existe el vestido 'midi' perfecto de primavera, es el diseño 'cintura de avispa' de Rocío Crusset

Con la subida de temperaturas, ¡por fin ha llegado el momento de estrenar las compras primaverales! Y esta vez no será dentro de casa, muy pronto los planes volverán a hacer acto de presencia en la agenda (en otras palabras: hola, afterwork con amigas). Aunque si estos últimos meses te has pasado al #teampijama o #teamchándal, no te preocupes, te traemos la solución para que vuelvas a romper el hielo con el armario. Acostumbradas a crear mezclas cómodas, puede que la idea de volver a 'vestirse' te pille sin ganas. ¡No hay problema! Hemos encontrado en un armario el ejemplo perfecto de inspiración de nueva temporada: Rocío Crusset. Puede que el estilo de la supermodelo e influencer sea conocido por ser una experta en exprimir al máximo los básicos, pero lo cierto es que su último estreno nos ha sorprendido por partida triple. No solo se aleja de la colección de imprescindibles, también consigue crear un lookazo con solo una prenda y encontrar cuál es el motivo más favorecedor para la silueta.

El estreno de Rocío ha entusiasmado a sus seguidoras, ya que lo ha compartido en su perfil este sábado y el aluvión de comentarios preguntándole por la firma, no ha tardado en llegar. "Me encanta", "Qué bonito" o "Es ideal y te queda precioso", son algunos de los comentarios que se ha ganado el modelo de la firma Sandro Paris. Un estreno de punto, perteneciente a su nueva colección primavera-verano, que cuesta actualmente 245 euros y se encuentra disponible en casi todas las tallas para quienes quieran hacerse con la nueva adquisición de la maniquí.

Aunque solo hay que echarle un vistazo a la prenda -y a la reacción que ha tenido entre las fans de Rocío-, para llegar a la conclusión de que es probable que haya adelantado uno de los éxitos del verano. La combinación de colores, una gama que va desde el rosa pastel al lila, pasando por el beis o el verde botella con pinceladas de negro, reúne algunos de los tonos que más hemos visto en las últimas pasarelas. Si a eso le sumamos el favorecedor juego de estampados, no es de extrañar que se haya convertido en un flechazo para la modelo. Además del motivo en zigzag, el contraste en el talle con las líneas rectas crea un efecto visual de cintura de avispa, lo que significa que es una apuesta segura independientemente del tipo de figura.

La gama cromática, la elección de prints, el efecto reloj de arena instantáneo... Solo visualmente ya parece un diseño perfecto para no pasar inadvertida en los meses de buen tiempo y para resolver cualquier crisis de armario de esas que en las que parece que no tienes nada que ponerte. Pero no son las únicas características que nos han convencido. La falda de punto plisada de largo intermedio es otro de sus puntos fuertes. Y es que no solo se trata de un corte muy favorecedor que convierte cada paso en un baile de movimiento por los pliegues. Podemos imaginarlo a la perfección en otras temporadas del año con un jersey y unos botines de caña media para reciclarlo cuando bajen las temperaturas.