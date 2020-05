4 trucos, un mismo objetivo: darles un nuevo diseño a tus camisetas 'vintage' sin salir de casa

Piénsalo. Si tuvieses que hacer una lista de todas las camisetas que tienes guardadas, ¿sabrías decir el número exacto? Lo más probable es que no. Y es que, si tuviésemos que decir cuál es el básico más básico del armario, dos respuestas serían las válidas: los vaqueros y las camisetas. Dos prendas que, tanto juntas como separadas, son capaces de sacarnos de cualquier drama estilístico, en especial aquellas piezas que han sobrevivido temporada tras temporada a tus cambios de armario. En el caso de las camisetas, estamos hablando de aquellas vintage, esas que por muchos diseños innovadores y vanguardistas que proponga la esfera fashionista, nunca nos desprenderemos de ellas.

Pues bien, ahora es el momento de sacarlas de los cajones, darles una segunda oportunidad y buscar para ellas un lugar privilegiado en tus looks más actuales. ¿Cómo? Llevando a cabo unos pequeños cambios con buena maña y a golpe de tijera, a través de la famosa técnica DIY (do it yourself). Solo tienes dejar volar tu lado más creativo y ponerte en el papel de Miranda Priestly en El diablo viste de Prada. Para ayudar a inspirarte, hemos recopilado las ideas más originales y demandadas que están triunfando en la redes y que, por supuesto, las influencers ya han adoptado.

'Cropped'

Quizá esta sea una de las técnicas más infalibles y sencillas de todos los tiempos. Solo necesitas una tijera, una regla, un rotulador y una camiseta básica que no te pongas mucho (pero que te guste, porque después customizarla no vas a querer quitártela). Es preferible que no sea estampada, o en el caso de tener algún mensaje/palabra escrita, que no esté situado por debajo del pecho. Bien, una vez que tienes todo a punto, solo tienes que coger el rotulador y hacer una marca a cada lado de la prenda. Es importante tener claro dónde hacer la marca porque por ahí vas a cortarla con las tijeras. La regla es orientativa, para que cuando empieces con las tijeras no te tuerzas y puedas seguir una línea recta y... ¡voilá! tendrás la camiseta más cañera, sensual y trendy de todas tus amigas, como la de la influencer Caroline Daur.

¿La clave? Combinarlas con prendas de talle alto, sobre todo en verano, porque afina el abdomen, además de dar un toque sexy a cualquier estilismo que se precie. Y si en vez de hacer el corte a la altura de la cintura, quieres hacerlo en las mangas (de larga a corta o directamente sin mangas), primero tienes que cortarlas a la altura que desees. Una vez hecho el corte, rematas el borde con un poco de hilo, lo coses con una puntada zigzag y anudas los extremos.

Manga sisa

Estamos todas de acuerdo en que es una de las tendencias estrella del verano. Pero tenemos que darte una buena noticia: no hace falta moverse de casa para conseguir el deseado efecto sisa en tus camisetas antiguas, sino que existe una forma muy sencilla, que puedes hacer tú misma, para convertir este básico en el más estiloso y favorecedor del momento. Solo tienes que elegir un modelo de cuello redondo -preferiblemente- y esconder -con hilo y aguja- sus mangas bajo unas elevadas hombreras. Un resultado de lo más ochentero que puedes lograr aunque no seas una modista profesional, de una forma rápida y sencilla. ¿Los colores que han conquistado a las modelos y prescriptoras de moda? Los universales: blanco y negro, así que no vale inventarse excusas, ¡dale un toque cañero a tus looks!

Y si eres de las que tiene buena mano con la aguja y el hilo, también puedes añadir un poco de encaje en las mangas. Coloca el trozo de tela de encaje o una puntilla con la forma deseada en el interior del borde. Junta ambas piezas con alfileres y cóselas a mano. De esta manera conseguirás una camiseta de lo más romántica.

Anudada

La técnica más sencilla que existe. Reinventa tus camisetas vintage haciendo un nudo en el bajo. Un efecto que seguramente te transporte directamente a los veranos de tu infancia y que ahora puedes recuperar. Acorta la camiseta -a la altura que desees- anudándola en el centro o en el lateral y presume de abdomen plano. ¿Lo bueno? que le proporciona -aún más si cabe- grandes dosis de versatilidad, ya que las posibilidades de combinar una camiseta y hacer que parezca diferente cada vez que te la pones son infinitas. Las influencers apuestan por llevarlas encima del biquini y bañador o combinarla con jeans y shorts de cintura alta.

Hay prendas que solo necesitan un detalle para conseguir ese aire chic, y la camiseta es una de ellas, pero no la única. También puedes hacer este mismo proceso con una camisa y reinventarla al más puro estilo pin up. Además, al ser abotonada no solo tienes que llevarla en versión crop top, sino que puedes cubrir hasta el ombligo. Todo depende de la largura que desees y de la largura que quieras de los lazos que caigan del nudo.

Tie dye

Podemos afirmar con rotundidad que el pasatiempo favorito de las influencer durante la cuarentena ha sido teñir sus camisetas a mediante la técnica tie dye. Se puede hacer de dos maneras, ambas muy sencillas, aunque el proceso es el mismo. Una vez que tenga la prenda elegida -a poder ser monocolor- se enrolla la camiseta desde el centro de la misma y se colocan dos gomas o cordones para evitar que se deshaga el nudo, formando cuatro cuadrantes. Después se mezcla la sal gorda con agua en un recipiente y, una vez disuelta, se añade el tinte de color. Repetimos el proceso según el número de tonos que queramos añadir. Empapamos con los distintos colores cada uno de los cuatro cuadrantes vertimos el agua tintada sobre ellos. Por último, cortamos las gomas y dejamos secar.

La otra forma de hacer es simplemente sustituir los tintes de color por lejía, que en este caso en vez de quedarnos una prenda multicolor conseguimos una bicolor, como es el caso de María Pombo. Los tintes de color son adecuados para teñir ropa blanca, mientras que la lejía sirve para decolorar prendas de color. Ambos procesos consiguen lo mismo: recrear esas formas psicodélicas de aire setentero jugando con el color y el fondo blanco.