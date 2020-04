Paula Echevarría se lanza al 'tie dye' con el dos piezas más cómodo: sudadera y pantalón corto

Es un hecho. Lo que los desfiles de las firmas, como Dior, Prada o Stella McCartney, y el street style de las Semanas de la Moda adelantaron, las modelos, celebrities y expertas en moda lo confirman: el tie dye será, sin duda alguna, el estampado estrella del verano. Cierto es que, el hecho de ser un print que puedes adquirir, tanto en una tienda de ropa como en tu casa mediante la técnica DIY (do it yourself), ha aumentado su éxito, sobre todo si tenemos en cuenta que llevamos unas cuantas semanas de cuarentena. Por lo tanto, a estas alturas, podemos confirmar que la tendencia de estética hippie por excelencia con influencia setentera está viviendo su época dorada. Y por supuesto y para no perder la costumbre, Paula Echevarría, que se atreve con todas las nuevas propuestas de cada temporada, se ha lanzado al tie dye ¡por partida doble! ¿Su elección? Un chándal de pantalón corto, el look que promete convertirse en el comodín del verano más casero.

Como buena visionaria y acostumbrada a no pasar desapercibida con ninguna de sus apuestas de estilo, la actriz ha abierto las puertas de su armario a la tendencia hippie por todo lo alto. Nada de pequeñas dosis, la asturiana ha mostrado su faceta más atrevida y lo ha dejado claro: el total look es la clave para lucir este estampado de la manera más original. Más concretamente con un dos piezas teñidas en tonalidades azules y blancas de estética deportiva, compuesto por una sudadera corta y un short, ambos de la firma All That She Loves, que están a la venta en su tienda online (225 euros el binomio entero). Una manera de demostrarnos que el espíritu hippie de los setenta vuelve, pero en su versión más noventera. Perfecto para estar en casa, pero también para salir a dar una vuelta o un paseo por la playa.

Pero las buenas vibraciones y la comodidad que transmite con tan solo mirarlo no son las únicas ventajas que nos ofrece este conjunto de marca española, también es importante mencionar que está realizado con algodón orgánico y felpa, dos materiales sostenibles que velan por el medioambiente y por la calidad de la materia prima. Siguiendo la filosofía del slow fashion, Paula se suma a la larga lista de celebrities que apuestan por firmas nacionales cuyo sello identidad es la sostenibilidad.

Llenando de color todos tus estilismos pero en su versión más clásica, así regresa el tie dye a los estilismos urbanos. Y, aunque los formatos crop top y camiseta serán los más deseados por las expertas en moda para los meses de verano, combinados con prendas básicas y sencillas para concentrar toda la atención en el print, también puedes seguir el ejemplo de la actriz y lucirlo en un mismo estilismo. Sea como fuere, mientras las tiendas de ropa no estén abiertas, prepara un barreño con lejía y coge un par de gomas, que este puente vas a debutar en el mundo del diseño.