Los 3 básicos con los que Sandra Gago tiene estilazo en casa y nosotras queremos llevar a la calle

¿Podemos estar cómodas sin perder el estilo en casa? Por supuesto. Hay vida más allá de los pantalones de chándal, los leggings deportivos o las sudaderas, así que si eres de las que ha renunciado a la ropa sporty, la clave para vestirse estas semanas es encontrar el equilibrio perfecto entre la comodidad y la sofisticación. Y si hay alguien que logre alcanzar esta armonía estilística son las expertas en moda, y los looks de Sandra Gago han sido los últimos en verificar esta teoría. Más concretamente su última apuesta, donde la modelo se ha mantenido fiel a su estilo sencillo, versátil y casual, pero siempre actualizado por las tendencias de cada temporada. Una fórmula infalible con la que consigue unos lookazos a prueba de cualquier error estilístico.

Amante de los vaqueros, las camisetas básicas y las camisas blancas, la modelo ha hecho gala, una vez más, de ese estilo conformado a base de prendas de fondo de armario apostando por unos blue jeans de corte acampanado, un cuerpo de algodón y seda con cuello ligeramente alto y detalles de volantes, de Isabel Marant y unas zapatillas blancas Stan Smith. Un look que, además de transmitir comodidad plena con solo mirarlo, teniendo en cuenta las líneas fluidas de la camisa, el corte holgado de los pantalones y el confort propio de las deportivas, se mantiene dentro de las tendencias más novedosas propuestas por las firmas para esta temporada, pero sin abandonar los tan importantes como necesarios, básicos. Si te ha conquistado su apuesta y quieres inspirarte en el estilo de Sandra para dar un aire nuevo a tu armario, aprovecha porque ahora las prendas atemporales, ¡están de rebajas!

En su día a día apuesta por prendas cómodas y funcionales, como has podido comprobar en este look, pero en las ocasiones más especiales los vestidos midi lenceros, siempre con un toque clásico, son los que dominan su armario con alguna aparición en clave mini estampada. Y es que, si hay algo que tenemos claro después de mirar con detenimiento los estilismos de Sandra es que tanto ahora como dentro en 30 años, los seguiremos catalogando como apuestas infalibles capaces de salvarnos de cualquier drama estilístico. Puedes estar tranquila, comprar un básico es una inversión segura a largo plazo, nunca jamás pasará de moda, y eso es un don del que muy pocas prendas pueden presumir. ¿Las claves? que no aprieten, que sean suaves y, por lo general, de colores neutros.