Cambio de armario: los trucos de orden de las chicas que más ropa tienen

El cambio de armario de esta temporada será como ningún otro. No se ha podido disfrutar de la primavera como siempre y el paso del entretiempo a los días de calor parece más repentino que nunca. Quizá a lo largo de estas semanas de aislamiento, hayas aprovechado el tiempo libre extra del que casi todos disfrutamos para poner en orden tus infinitos pares de zapatos o incluso te hayas lanzado a revisar todos tus cosméticos y productos de maquillaje para deshacerte de aquellos que están ya caducados. Con la vista puesta en la nueva estación, desvelamos los mejor trucos para optimizar el espacio incluso de los armarios más pequeñas. Para ello, tenemos en cuenta, no solo los consejos de los expertos en organización, sino de las chicas que más ropa tienen: las influencers y las modelos.

1. Separa las prendas que ya no usas

Sí, todo vuelve, pero a veces una prenda tarda décadas en volver a estar de moda, por eso no tiene mucho sentido seguir guardando en el armario aquello que ya no se usa. Esto no quiere decir, en absoluto, que haya que tirar la ropa, sino guardar en cajas aparte aquellas prendas o accesorios que llevamos mucho sin llevar o, en el caso de que no nos valga, ponerla a la venta en plataformas que apuestan por la economía circular. La modelo valenciana Marta Ortiz explica a la web de FASHION que lo primero que hace antes de empezar con el cambio de armario es, precisamente, "apartar lo que no he utilizado esa temporada, organizo un pequeño market en casa con amigas y lo regalo. Por otro lado, al ser modelo, siempre dejo algo de la estación contraria a mano, ¡nunca se sabe en qué lugar del mundo tendré mi próximo trabajo!".

2. Las perchas adecuadas y saber si colgar o doblar la ropa

La experta en organización Alicia Iglesias recomienda utilizar las perchas finas de terciopelo. Además de ser perfectas para los espacios reducidos, el terciopelo permite que las prendas se sujeten mejor y que las camisas no terminen deslizándose. Respecto a si colgar -o no- las prendas, parece que hay una opinión común. En el recorrido por el vestidor que la italiana Chiara Ferragni hizo hace unos meses en su perfil de Instagram, desveló que los jerséis y sudaderas nada mejor que colocarlos doblados (no necesariamente por colores), así como las camisetas de punto, que pueden ir también en cajones si tienes espacio suficiente (una manera de ahorrar espacio es doblar en vertical en los cajones). Colgado en perchas deberían las prendas que se arrugan con mayor facilidad: algunos vestidos, camisas, americanas y prendas confeccionadas en tejidos como el lino o la seda. La modelo Camila Morrone, que confía en la profesional del orden Karine Bouganim para organizar su vestidor, opta también por ordenar los pantalones, algo que no siempre es fácil en los armarios más pequeños.

3. Crear categorías

Aprovecha el cambio de armario para categorizar la ropa según el tipo de prenda. En opinión de Alicia Iglesias lo mejor es "por un lado, por ejemplo, todas las camisas juntas y por otro todos los vestidos juntos, usando una percha para cada prenda. De esta manera es imposible que nada se pierda y como está por categorías, solo nos hace falta ir a la sección y lo localizaremos rápidamente”.

4. Orden para sandalias, zapatos de tacón, zapatillas...

La modelo sueca Elsa Hosk ha compartido en más de una ocasión tips acerca de cómo ordenar el armario. En concreto, los accesorios. Hace unas semanas desveló parte de su zapatero, ordenado siguiendo uno de los trucos más recomendados por los expertos en orden: en baldas. De esta manera, todos los modelos están visibles y, en el caso de la top, además, ordenados por colores. Por un lado, las propuestas en blanco y negro, y por otro el resto de tonalidades. Una manera estética de organizar el zapatero si el calzado está a la vista. Una forma de organización con la que coincide Marta Ortiz: "Me fascinan los tacones, por eso los tengo todos a la vista, de frente y ordenados por colores y modelos". En los apartamentos más pequeños, lo más práctico es recurrir a "cajas que se abren con una tapa frontal en lugar de una superior", propone Alicia Iglesias, la Marie Kondo española.

5. Complementos: cinturones, gafas de sol, pañuelos...

"Soy la loca de los accesorios, por lo que, al diseñar mi vestidor, quise que este fuese funcional. Tengo unas baldas solo para los bolsos, ordenados por utilidad. Los cinturones y los pañuelos los tengo en bandejas extraíbles, al igual que la bisutería y las gafas de sol", puntualiza Marta Ortiz acerca del orden de los complementos. Chiara Ferragni, tal y como mostró en su closet tour, opta por guardar las gafas de sol ordenadas en una balda, junto con accesorios de menor tamaño, como los bolsos en clave mini.