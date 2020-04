Los secretos de vestuario de 'Hollywood', la nueva serie de Netflix para hacer un maratón estos días

Hollywood. Años 40. Este barrio de Los Ángeles se consolida como la meca del cine en la edad de oro de una industria que catapultó y convirtió en leyendas a estrellas como Rita Hayworth o Joan Fontaine. En su nueva serie de Netflix, Hollywood, Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) reescribe la historia de esta década glamurosa siguiendo los pasos de un grupo de ambiciosos actores, actrices y cineastas muy diferentes (que coexisten con estrellas reales como Rock Hudson o Vivien Leigh) y abordando cuestiones de raza, género y sexo. ¿Qué hubiera pasado si los prejuicios y las injusticias no hubieran existido en Hollywood y las películas hubieran abrazado la diversidad?, se pregunta Ryan Murphy en esta ficción protagonizada por Laura Harrier, Samara Weaving o los habituales de Murphy Darren Criss, David Corenswet y Dylan McDermott, entre otros. Un título más para entretenerte, desconectar y disfrutar durante la cuarentena.

La miniserie, que se estrenará el próximo 1 de mayo y cuenta con siete capítulos, está producida por el dúo de creadores más codiciado de la televisión: Ryan Murphy e Ian Brennan, junto con Alexis Martin Woodall y Janet Mock, guionista y directora. "Es algo en lo que llevo trabajando años pero empezó de alguna manera porque yo fui criado por mi abuela y ella adoraba las películas clásicas. La edad de oro del cine era su obsesión porque había nacido en 1913. Y como crecí con ella me expuso a un montón de películas", explicó Ryan Murphy en una entrevista en Collider acerca de la inspiración de la serie.

Ni pantalones ni faldas cortas

Desde el punto de vista de la moda, la sofisticación de esta década se refleja en un vestuario cuidado hasta el detalle más ínfimo. Si en la última ficción de Murphy, The Politician, sus personajes abanderaban el estilo preppy más contemporáneo, combinando en el armario marcas como Zara o Maje con Miu Miu o Chanel, en Hollywood la sencillez no tiene cabida en el vestidor. Las diseñadoras al frente del vestuario son Sarah Evelyn, responsable también del estilismo en otras series de Murphy como American Horror Story, y Lou Eyrich, quien ha trabajado en todas las series que el showrunner ha desarrollado en los últimos años, desde Glee a Pose. En la década en la que se ambienta la serie todavía quedaban unos años para la explosión del New Look (la silueta corola de Christian Dior fue presentada en 1947) y algo más para que los pantalones fueran una prenda más del armario femenino, por lo que los vestidos rectos que se alargan por encima del tobillo son el diseño más repetido entre las mujeres de Tinseltown protagonistas de la serie, así como las faldas largas con silueta en forma de A.

- Lee también: Las películas, series y documentales de moda mejor valorados (y dónde ver 'online' cada uno de ellos)

Glamour y estética 'vintage'

Esa estética glamurosa del Hollywood dorado se refleja en las exóticas boas de pelo con el que las actrices cubren sus hombros, los vestidos brillantes de lamé o los delicados diseños con bordados, satinados o de tul que Samara Weaving lleva en una de las escenas. En estos años se multiplica el éxito de un nuevo tejido sintético, la viscosa (o rayón), que permite dotar de movimiento a cualquier prenda, como se puede ver en las faldas que llevan algunas de las actrices principales. Los guantes, que se combinan con el resto de la ropa, los sombreros y las joyas (de apariencia vintage vistas desde el tiempo presente) son los accesorios recurrentes. Los looks que podríamos definir como informales, están formados por blusas clásicas con estampados, que se llevan con chaquetas de punto como la que lucía Joan Fontaine en la mítica Rebeca (1940), y faldas de tiro medio y líneas amplias, muy diferentes a la silueta ajustada de algunos vestidos de noche.

Labios rojos y 'victory rolls'

Quizá lo más característico del Hollywood dorado, en lo referente al aspecto, sean las ondas al agua con las que las actrices peinaban sus envidiadas melenas. Con raya lateral muy pronunciada y luciendo el cabello recogido o cayendo sobre los hombros, este tipo de peinado, que podemos seguir viendo a día de hoy en la alfombra roja, fue una de las tendencias más seguidas. Además de las ondas, los elaborados victory rolls (peinar el cabello con unos voluminosos rizos sobre la cabeza, enmarcando el rostro) también se cuelan en la serie. El icónico maquillaje de esta década es igualmente fácil de identificar en Hollywood, donde ha sido creado por Michelle Ceglia, siendo los labios rojos el elemento principal de un look natural y sofisticado. En definitiva, la cuidada estética de lo nuevo de Ryan Murphy es, una vez más, una de las razones de peso para no perderte este estreno.