La casa de Blake Lively y Ryan Reynolds se ha convertido en una peluquería durante la cuarentena

Si el otro día hablábamos sobre que la casa de los Ferragnez era una de nuestras favoritas para pasar la cuarentena, después de enterarnos del último troleo entre Blake Lively y Ryan Reynolds reconocemos que este matrimonio también nos da mucha envidia (sana, por supuesto). Y es que, si habitualmente, cuando las agendas laborales de ambos están repletas, somos testigos de las bromas continuas que se gastan, ahora que tienen mucho más tiempo, la imaginación y la creatividad para "vengarse" uno del otro, se dispara. Hace días, el actor ya adelantó al presentador de televisión, Stephen Colbert que, mientras no pudiésemos salir de casa, su mujer iba a convertirse oficialmente en su peluquera personal. Una noticia que fascinó a sus millones de seguidores porque, al conocer de sobra el bueno rollo que existe entre ellos, supusieron que esta situación traería multitud de memes históricos.

Dicho y hecho. El meme ha llegado aunque no de la forma que esperábamos. Si estás pensando en ver a Ryan rapado y a Blake con la maquinilla en la mano, olvídate. La actriz ha desarrollado su faceta como peluquera y, pese a que no ha echado mano de las tijeras, ha conseguido su objetivo: trolear a su marido. Con el cabello lo suficientemente largo como para hacerle una mini coleta, la estadounidense ha mostrado en sus perfiles sociales el resultado. "Os reto a olvidar esto cada vez que le veáis para el resto de la eternidad", ha escrito en tono irónico junto a la fotografía donde se aprecia el nuevo look de Ryan. Pero la guinda del pastel ha llegado con la respuesta del canadiense, desvelando algún dato más de esta divertida historia: "claramente, tus anticonceptivos no funcionan, así que...". Y es que, teniendo en cuenta que dos de sus tres hijas tienen 5 y 3 años, es probable que este peinado no haya sido obra de su mujer, sino de las pequeñas.

Pero la sesión de peluquería de la casa Reynolds Lively no ha quedado ahí. La actriz se ha sumado a la larga lista de celebrities que han visto en esta situación la ocasión perfecta para montar un salón de belleza en su casa. Y como su peluquera personal, Rona O'Connor, no puede realizarle sus respectivos tratamientos debido al distanciamiento, la estadounidense le ha echado valor y, utilizando el kit de tinte hecho a mano que Rona le ha enviado, ha pedido a su marido que sea él quien le retoque las raíces. Sí, estás leyendo bien, Blake ha dejado en manos de Ryan su pelazo. "El hecho de que confíes en @vancityreynolds para hacer esto bien, me preocupa por tu cordura. ¿Pero quién necesita cabello de todos modos?", ha escrito la estadounidense junto a una fotografía en la que mostraba todo el material que le había llegado a casa. ¿El resultado final? aún no se ha hecho público, pero apostamos a que será de lo más sorprendente, porque, ¿desde cuándo esta pareja actúa de manera convencional? Ryan, ¡confiamos en ti, no nos defraudes!