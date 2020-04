Si te gusta el 'patchwork', saca tus vaqueros viejos porque te explicamos cómo reciclarlos

Dicen las estilistas que con tener 10 pantalones vaqueros, es más que suficiente. Sin embargo, echa un vistazo a tu armario, ¿tú cuántos tienes? Seguramente la cifra esté muy por encima. Y es que cada temporada surgen nuevos modelos de tendencia con este tejido tan absolutamente versátil, y aunque tengas unos jeans favoritos, es difícil resistirse a incorporar nuevas siluetas e inspiraciones. Una de las últimas en llegar ha sido la estética de los años 90, defendida por firmas como Celine o Chloé, que en sus colecciones de Primavera/verano 2020 incorporaron el patchwork. Para todas las que todavía no sepan a qué tendencia nos estamos refiriendo, hablamos de una técnica basada en unir fragmentos de distintas telas. Un diseño original, único e irrepetible con el que poder dar una segunda vida a todas aquellas piezas vaqueras que ya no sabes cómo ponerte para que no parezcan las mismas. ¿Lo mejor? que no hace falta salir de casa -ni gastarte nada-, la técnica DIY (do it yourself) es todo lo que necesitas.

LEE TAMBIÉN: Con estos vaqueros de tendencia estarás cómoda teletrabajando (y lograrás un lookazo en verano)

Y es que, si además de ser una amante de la moda, estás aprovechando estas semanas para debutar en el mundo del diseño, tenemos que decirte que los pasos para poner en práctica esta técnica y obtener un resultado brillante, son muy sencillos. Los materiales que vas a necesitar son: alguna prenda denim que ya no utilices y puedas rescatar del armario, una tijera, hilo, aguja y máquina de coser (solo si quieres darle una acabado más profesional, también podrías coser a mano). Una vez tengas los utensilios necesarios, escoge la prenda del armario que vayas a customizar (jeans, faldas, shorts o cazadoras). Corta en la forma, tamaño y longitud que quieras la prenda vieja (puedes ayudarte de moldes para que te sea más sencillo coger la medida deseada) y, una vez que tengas la tela cortada con las siluetas elegidas, cóselas -con hilo y con aguja o con máquina de coser- a la pieza personalizada. Es importante mencionar que, la pieza que customices, antes de coserle los parches denim, le abras las costuras laterales por la zona a la que vas a adherir dicha tela, para que, de esta manera te manejes más fácilmente a la hora de introducir la aguja con el hilo. Después de finalizar el proceso, se las vuelves a unir.

Pero lo mejor de este método no es solo que vas a poder convertir una prenda básica en una supertendencia, sino que además vas realizar una actividad basada en el reciclaje, donde el único requisito es dejar volar tu creatividad e imaginación -y tener buena mano con las tijeras, claro-. De esta manera, en lugar de tirar las prendas que consideras algo desfasadas, les concedes de nuevo un lugar privilegiado en el armario que, quién sabe, igual se vuelven tus aliados infalibles de la temporada y ya nunca más quieres deshacerte de ellos, como te pasará con tus pitillos antiguos si ves aquí en qué prenda veraniega puedes convertirlos a golpe de tijera. Y es que, no solo contribuyes al medio ambiente, sino que también es una manera de que las horas en casa se te pasen volando.