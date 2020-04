El infalible conjunto 'tweed' de Zara que podrás estrenar ahora y utilizar todo el verano

El street style de las Semanas de la Moda más influyentes ya lo adelantaron y ahora las últimas colecciones de moda lo confirman: el tweed se reinventa y este verano la clave para lucirlo con estilo será por partida doble. Cierto es que, generalmente, debido a su grosor, este tejido de origen escocés, ha sido uno de los sellos de identidad de los meses de frío por excelencia llegando a alcanzar su máximo éxito en los estilismos otoñales e invernales. Sin embargo, como la moda está en constante evolución, la esfera fashionista ha querido darle un uso más extenso y ha fijado su objetivo en el armario primaveral y estival. Quítate de la cabeza llevarlo en pequeñas dosis, las expertas han reformulado esta tendencia y ya lo han dejado claro: el tándem short y top tweed será tu aliado infalible de cara a los meses más calurosos del año y, por supuesto, Zara ya ha sacado la versión ligera que ha conquistado el vestidor de las que más saben de moda, y puede ser tuyo por menos de 52 euros.

En tonos verde pastel, con acabados desflecados y decorado con botones dorados, el gigante textil ha vuelto a hacer gala de su magnetismo al convertir estas dos prendas en el dúo ganador de su última colección. Y es que, ni el hecho de no poder salir de casa o que el calor todavía no se haya instalado en la ciudad, han sido impedimento alguno para que este dos piezas se transformase en toda una tendencia en las redes sociales. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues bien, además de tener un color que transmite pura alegría, positivismo y frescor -tres atributos muy necesario en estos momentos- y ser de lo más cómodo, tanto el cuerpo como la bermuda son muy estilizadores. El escote redondo, que potencia cualquier tipo de escote, y la manga sisa, que afina ligeramente los brazos combinados con el talle alto del pantalón, que aplana visualmente el abdomen, conforman el conjunto perfecto para llevarlo a la oficina cuando salgamos de casa, para una comida familiar o una tarde de compras con amigos.

Pero esto no es todo, sino que Zara, además, propone que llevemos este dúo tweed con una americana de diseño clásico, con escote de pico, hombreras y cierre abotonado, ideal para las últimas semanas de primavera o las noches más fresquitas de verano. Como siempre y para no defraudarnos, una vez más, ha pensado en la felicidad de todas y cada una de sus clientas y no solo ha sacado esta versión, más enfocada a las 'team shorts', sino que también ha conseguido que el tweed enamore a las chicas que prefieren la falda con un conjunto muy similar al anterior pero cambiando la bermuda por la falda y el color verde apastelado por el azul marino. Y es que, ¿hay algo más icónico que el tweed para elevar la elegancia y la sofisticación a cualquier estilismo que se precie? un tejido atemporal, clásico y todopoderoso capaz de convertir un look en lookazo digno del mismísimo universo Chanel y la estética parisina.